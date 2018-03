Merklinger Kinderfasching geht in die nächste Runde

Gute Nachrichten für alle jungen Narren in Merklingen: Der Kinderfasching in der Gemeinde bleibt erhalten. Die Landfrauen, die die Organisation in den vergangenen neun Jahren stemmten, geben diese an Jugendsprecher des Turnvereins Merklingen weiter. „Wir haben schon im vergangenen Jahr nach Nachfolgern gesucht“, erzählt Landfrau Sandra Haßler. Vor neun Jahren stand der Kinderfasching an einer ähnlichen Schwelle. Damals hatten Mütter von Schulkindern die Gaudi organisiert und wollten diesen aufgeben.

„Wir als Landfrauen dachten uns damals, dass es schade wäre, wenn es den Kinderfasching nicht mehr gibt“, so Haßler. Die derzeitige Situation: „Unsere Kinder sind nun auch aus dem Alter. So wollen wir die Organisation in die Hände einer neuen Generation legen“, zeigt die Landfrau auf. Haßler habe Oliver Mangold vom TV Merklingen angesprochen. „In diesem Jahr haben wir es einfach zusammen organisiert und ausprobiert. Man muss sich auf der Bühne auch wohlfühlen“, erklärt Haßler. Das sei wohl der Fall, denn Oliver Mangold habe grünes Licht gegeben und somit die Zukunft des Kinderfaschings besiegelt.

Die kostümierten Kindern bekamen vom Wechsel am Sonntag in der Gemeindehalle nichts mit. Sie tobten vergnügt, tanzten und sagen auf der Bühne. Kleine Cowboys, Prinzessinnen, Darth Vader, Polizisten, Bienchen und auch Teufel sausten durch die Merklinger Gemeindehalle und verbrachten ganz unbeschwerte Stunden. Mit Bewunderung bestaunten die jungen Narren dann auch die Tanzeinlagen der Kindergarde Mühlhausen. „Die Garde begeistert immer wieder. Das ist toll. Sie begleitet uns nun schon seit neun Jahren beim Kinderfasching“, erzählt Elisabeth Schmid, die Vorsitzende des Landfrauen-Ortsvereins Merklingen.

Außerdem gab es Luftballontiere und Schminken im Angebot. Darauf gab es von den Kindern dann auch mehrere Male ein dreifaches „Kuckuck – flieg“.