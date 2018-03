Merklinger Herren I und II steigen ab

Zwei Siege und fünf Niederlagen: Die Tischtennismannschaften des TV Merklingen haben laut Mitteilung am vergangenen Wochenende „nicht ganz das Optimum“ erreicht. Eine „erneute Glanzleistung“ zeigten die Herren III bei ihrem 9:7-Erfolg über den RSV Ermingen II. Die Damen waren bei ihrem 8:2-Sieg dem TSV Seißen klar überlegen. Mit 4:9 unterlagen die Herren I gegen die SG Nellingen I. Die Herren II verloren mit 2:9 gegen den TSV Beimerstetten I. Die U18 Jungen I gingen gegen den TSV Blaubeuren mit 1:6 unter, die U18 Jungen II mit 0:6 gegen den TSV Laichingen. Bereits am Mittwoch gab es für die U12-Mädchen gegen den TSV Blaubeuren eine unglückliche 2:5-Niederlage. Die Spielberichte der aktiven Teams:

Deutlich besser als erwartet, schlugen sich die stark ersatzgeschwächten Herren I bei ihrer 4:9-Niederlage in der Bezirksklassenpartie gegen den Tabellenvierten SG Nellingen I in eigener Halle. In den Eingangsdoppeln gelang den Hausherren sogar eine überraschende 2:0-Führung durch Benjamin Hack/Tobias Harder und Peter Gugel/Mike Steeb. Dann drehten die Gäste in den Einzeln auf und gingen in Führung. Nellingen war fortan meist einen Tick schneller. Lediglich Benjamin Hack und Mike Steeb war es vergönnt, das Ergebnis aus Merklinger Sicht noch etwas verschönern. Nach etwas über zwei Stunden Spielzeit brachte Stephan Joos den Nellinger Erfolg in trockene Tücher. Merklingen ist damit schon sicher abgestiegen, während Nellingen aus den verbleibenden Spielen möglichst noch vier Punkte holen sollte, um nicht selbst noch in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Ohne Chance waren die Herren II bei ihrer 2:9-Heimniederlage in der Kreisliga A gegen den Tabellenzweiten TSV Beimerstetten I. Die Gäste brachten das TVM-Team schon früh in Bedrängnis und spielten in den Doppeln eine 3:0-Führung heraus. In den Einzeln verstärkten die Hausherren zwar ihre Bemühungen, doch Beimerstetten war zu spielstark. Lediglich Andy Freund und Frank Waldeck knöpften den Gästen ein Einzel ab, die trotzdem Spiel um Spiel ihre Führung ausbauten. Nach knapp zwei Stunden sackte Beimerstetten den 9:2-Sieg ein. Auch die zweite Mannschaft des TVM ist damit abgestiegen.

Eine erneute Glanzleistung zeigten die Herren III bei ihrem überraschenden 9:7-Heimerfolg in der Kreisliga C-Begegnung gegen den RSV Ermingen II. Die TVM-Spieler gingen in den Doppeln durch Bernd Strohm/Siegfried Braitinger und Kevin Schmidt/Steffen Autenrieth mit 2:1 in Führung. In den Einzeln drehten die Gäste vom Hochsträß auf und gingen mit 3:2 in Führung. Dann kamen aber die Gastgeber wieder heran. Mit vier Spielgewinnen in Folge eroberte Merklingen die Führung zum 6:3 zurück. Verbissen kämpfte Ermingen um den erneuten Anschluss. Etwas später gelang dies auch. 7:6 für Ermingen. Die Merklinger Siegfried Braitinger und Steffen Autenrieth sicherten mit ihrem jeweils zweiten Einzelsieg und der 8:7-Führung ein mögliches Unentschieden. Bernd Strohm/Siegfried Braitinger sicherten im Schlussdoppel nach etwas mehr als drei Stunden Spielzeit dem TVM sogar noch den Sieg. Danach: Freude pur. Die weiteren Einzel holten je einmal Frank Waldeck und Kevin Schmidt.

Einen 8:2-Heimsieg feierten die Damen im Spiel der Bezirkklasse gegen den TSV Seißen. Schon in den Einzeln gingen die Merklinger Spielerinnen durch Christine Dukek/Beate Apfel und Heide Staudenmayer/Lena Gienger mit 2:0 in Führung. Nach dem Merklinger 3:0 durch Christine Dukek gelang es Seißen, besser ins Spiel zu kommen. Kurzzeitig kamen sie bis auf 1:3 und 2:4 heran. Dann waren wieder die TVM-Damen am Drücker. Mit vier Spielgewinnen in Folge wurde Seißen überrumpelt. Nachwuchsspielerin Lena Gienger fuhr nach genau zwei Stunden Spielzeit den Merklinger Siegpunkt zum 8:2-Endstand ein. Im Einzel waren Christine Dukek und Heide Staudenmayer je zweimal siegreich. Je einen Siegpunkt steuerten Beate Apfel und Lena Gienger bei.