Merklinger halten ihren Ort sauber

Der Bauhof in Merklingen wurde am Samstag zum Ausgangspunkt für die geplante Gemarkungsputzete der Gemeinde. 50 Helfer, darunter viele Kinder, waren gekommen, um ihren Ort von Müll zu befreien. Die Industriestraße an der Nord-Ost-Tangente, der Bereich um die Reithalle, rund um den Sportplatz oder auch in Richtung Widderstall: Die Teilnehmer an der Putzete wurden zunächst von Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) eingeteilt. Bei der Begrüßung freute er sich über die Vielzahl der Unterstützer – vor allem auch über die Kinder und Jugendlichen. „Es ist toll, dass sie Engagement zeigen“, sagte das Gemeindeoberhaupt.

Warnwesten zur Sicherheit

Bevor es losging, wurden noch gelbe Warnwesten verteilt. „Die Sicherheit ist wichtig, gerade wenn entlang der Straße gearbeitet wird“, meinte der Bürgermeister. Dann schwärmten die Helfer aus – bewaffnet mit Handschuhen, Müllgreifern, Säcken, Eimern und einer großen Portion Engagement.

Doris Schneider und ihre Tochter Marie waren das erste Mal dabei. „Man muss einfach etwas tun, vor allem auch mit Blick auf den Umweltschutz weltweit. Und danach sieht es sauber aus“, sagte Schneider und sah noch einen weiteren positiven Effekt: „Für Kinder ist die Gemarkungsputzete auch eine gute Sache – hinsichtlich der Erziehung, damit man nicht alles wegschmeißt, wo man gerade geht und steht.“

Zwei Container

Plastikflaschen, Kanister und Autoreifen: „Gut zwei Container an Müll kommen nach einer solchen Germarkungsputzete zusammen“, wusste Sven Kneipp zu erzählen. Das entspreche gut 15 Kubikmetern Unrat. Der Bauhof sammelte Teile der gefüllten Säcke ein. Alles zusammen wird fachgerecht entsorgt. Kneipp nickte zufrieden: „Damit Merklingen sauber bleibt.“ Alle zwei Jahre finde eine solche Germarkungsputzete statt.