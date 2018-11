Merklinger Großprojekt nimmt Form an

Regenwasser soll aufbereitet werden: Der Retentionsbodenfilter bei der Kläranlage in Merklingen nimmt stetig an Form an. „Es hat sich deutlich weiterentwickelt“, freut sich der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) über eines der derzeitigen Großprojekte in der Kommune. Die beiden Becken, die später das Regenwasser aufbereiten sollen, sind deutlich zu erkennen. In den vergangenen Wochen wurde mit einem großen Förderband Sand eingebracht. Später folgt noch eine gröbere Schicht, dann die Bepflanzung. Derzeit liege man im Zeitplan.

Ingenieur Stefan Dehm vom Ulmer Büro Wassermüller zeigt sich ebenfalls zufrieden. Der entstehende Filter fasst 3100 Quadratmeter mit den beiden Becken Ost und West. Diese erstrecken sich insgesamt auf einer Länge von 120 Metern und einer Breite von 50 Metern. Ein 4000 Kubikmeter großer Wasserspeicher wird entstehen.

Beim Becken West ist bereits die entsprechende Folie eingebaut, der Sandkörper wird aufgebaut, eine dritte Rinne installiert. Ende des Jahres soll dieses fertiggestellt sein, so dass im kommenden Jahr die Bepflanzung mit Schilf erfolgen könne. Der Knackpunkt sei das Wetter. Um die Folie gänzlich einzubringen, benötige es mindestens fünf Grad. Vorgesehen ist – wenn alles gut verläuft –, dass der komplette Filter im Juni 2019 fertig ist. Dann werden die Pflanzen eingesetzt.

Wetter ist ein Knackpunkt

Das Prozedere: Die Kläranlage wird stillgelegt. Das Schmutzwasser wird in Richtung Neu-Ulm abgeleitet. Ein zweiter Faktor ist das Regenüberlaufbecken. Dieses ist eine Schmutzfangzelle für Regenwasser. Eine Zwischenreinigung wird nötig, bevor dann das Wasser in die so genannte Erdspalte einlaufen kann. Eben diese Zwischenreinigung erfolgt dann über den Retentionsbodenfilter – der etwa so groß wie ein Fußballfeld ist. Das Regenwasser komme aus dem Sammelkanal, laufe über das Rechenhaus durch die Rinne. Anstelle der Belebungsanlage fließt das Regenwasser in den Sammelkanal. Sobald Fang- und Durchlaufbecken voll sind, trifft das Wasser beim Filter ein.

Dieser Sandfilter habe einen 80-prozentigen Wirkungsgrad bei der Reinigung des Regenwassers. Dieses laufe erst danach in den Erdfall. Der Retentionsbodenfilter hat eine spezielle Beschaffenheit. Auf 25 Zentimeter Filterkies kommen 60 Zentimeter Sand sowie eine Lage Splitt und das anzupflanzende Schilf. Der Bau war für die Gemeinde Merklingen ein Muss, möchte sie das Wasser direkt in das Erdreich einleiten.

2,3 Millionen Euro werden insgesamt für die Maßnahme investiert. Darin sind die Kosten für die Nachrüstung des Regenüberlaufbeckens, die Elektrotechnik für den Retentionsbodenfilter sowie die Anlage des Filters enthalten. Umgesetzt wird die Maßnahme durch die Firma Ritter und Deeg aus Kötz. Hinsichtlich der Kosten kann sich die Kommune über einen Zuschuss durch das Land Baden-Württemberg von 63,7 Prozent freuen.

Nächster Auftrag vergeben

Über eine weitere Auftragsvergabe zum Vorhaben hatte jüngst der Gemeinderat zu entscheiden. Dabei geht es um die elektrotechnische Ausrüstung – worunter beispielsweise eine neue Straßenbeleuchtung falle. Zudem müsse noch der Rückbau von Bereichen der alten Kläranlage erfolgen. „Elektrotechnik ist etwas Besonderes, deswegen hatten wir eine beschränkte Ausschreibung“, so Dehm. Fünf Firmen hatten die Unterlagen angefordert, vier Angebote kamen zurück. Einstimmig sprachen sich die Gremiumsmitglieder für die Firma Jerg aus Aalen aus – für eine Auftragssumme von 63 732 Euro.