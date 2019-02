Merklinger feiern traditionelle Lichtmess

Bereits zum 36. Mal hat am Samstag die traditionelle Lichtmessfeier in der voll besetzten Gemeindehalle Merklingen stattgefunden. Immer am 2. Februar, 40 Tage nach Weihnachten, wird diese alte Tradition mit der Bevölkerung gefeiert. Früher war dies unter anderem. der Tag des Dienstbotenwechsels. Die Dienstboten erhielten an diesem Tag ihr Jahresgehalt und konnten sich ab dem 2. Februar einen neuen Arbeitgeber suchen, wenn sie nicht zufrieden waren.

Ortsobmann Hans Hack eröffnete die Feier, begrüßte die Gäste und ließ das vergangene Jahr Revue passieren. So ist der Süden Deutschlands beim spürbaren Klimawandel noch mit einem blauen Auge davongekommen, obwohl die Kartoffel- und Maisernte schlechte Erträge gebracht hat. Hack bedankte sich bei der Gemeinde und den Jagdpächtern, die zum kostenlosen Bratwurstessen mit Kartoffelsalat geladen hatten.

Ein besonderer Dank wurde auch durch Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) an den landwirtschaftlichen Ortsverein, die Gemeinderäte, die Kirchenmusiker, den Musikverein Merklingen-Scharenstetten und die Kabarett-Gruppe „d’Nachwächter“ aus Donaustetten gerichtet. War in diesem Jahr der Liederkranz nicht vertreten, so bot das schwäbische Kabarett-Trio „d’Nachwächter“ aus Donaustetten stattdessen eine abwechslungsreiche Unterhaltung. Vom Aufschnappen von Informationen, vom leidenschaftlichen Kochen bis hin zum „Wonderfitz“ wurden viele Situationen aus dem alltäglichen Leben unterhaltsam präsentiert. Den musikalischen Ausklang übernahm der Musikverein Merklingen-Scharenstetten.