Merklinger feiern ihr Dorffest

Große grüne Sonnenschirme wurden aufgespannt; Tische und Bänke darunter platziert. Beim Dorffest in Merklingen spielte am Sonntag das Wetter mit, so dass die Besucher im Freien sitzen konnten. In der Nacht zuvor hatte dort noch das große Alb Air stattgefunden – mit den Dorfrockern und den Schürzenjägern. 1400 Gäste tanzten bei der zweiten Auflage der Sause gemeinsam auf dem Festplatz am Ortseingang.

Gemeinsam ging es dann auch am Sonntag weiter. Um 11 Uhr wurde das Dorffest mit einem Frühschoppen eröffnet. Kurze Zeit später konnten sich die Gäste beim Mittagessen stärken. Mit von der Partie waren die Spieler des Musikvereins Merklingen in ihrer Spielergemeinschaft mit Scharenstetten. Sie waren im Zelt untergebracht, so auch vor der Sonne geschützt. Ihre Töne drangen nach draußen und boten die passende musikalische Umrahmung des Dorffestes.

Aktionen für die Jüngsten

Auch an die jüngsten Besucher war gedacht. Ab 13 Uhr gab es ein Programm für die Kinder und Jugendlichen. Diese sausten mit Tretcars über die grüne Wiese. Die Bühne und Bar vom Alb Air waren zu diesem Zeitpunkt schon wieder weggeräumt. In einem weiteren kleinen Zelt standen vor allem die Mädchen Schlange und ließen sich schminken – zum Beispiel als Schmetterling. Im nächsten abgesperrten Bereich ging es um Geschicklichkeit und zwar in der Höhe. Die Kinder und Jugendlichen konnten sich im sogenannten Kistenklettern probieren. Gesichert an einem Seil ging es Kiste für Kiste gen Himmel.

Im Zelt wiederum ging es nicht um Höhe sondern um Gewicht. Die Vereinsgemeinschaft Merklingen hatte dazu eingeladen, das Gewicht einer großen Merklinger Nudel zu schätzen. Georg Fink erklärte dazu: Die Merklinger Nudel war früher immer als Mittagessen gedacht – mit Fleisch, Soße und Spätzle. Dazu kam die dem Weißbrot ähnliche Backware als „echte Merklinger Tradition“.

Ratespiel mit Gewinn

Die Merklinger Nudeln wurden dann auch verkauft – neben Kaffee und Kuchen. Ab 16 Uhr gab es einen musikalischen Wechsel. Die Spieler der Wiesensteiger Straßenmusikanten waren zu Gast in Merklingen und trumpften mit ihren Liedern auf.

Die Musik, das gemütliche Beisammensein und das tolle Wetter: So solle ein Dorffest sein. Der besondere Charme in Merklingen sei, dass die Besucher draußen zwischen den Bäumen und unter den Sonnenschirmen sitzen können.