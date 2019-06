Merklinger fahren mit selbstgebautem Floß über die Donau

Die Kulturgemeinschaft Merklingen wurde im Jahr 2011 gegründet. Hintergrund war die 1150-Jahrfeier in Merklingen. Gemeinsam wollte die Gruppe etwas auf die Beine stellen. Basis dafür bildete der neue Verein. Seither hat dieser Bestand und derzeit gut 22 Mitglieder. Vorsitzender ist Valentin Herzog. Gemeinsam geht es jetzt für zehn Teilnehmer auf die Floßfahrt auf der Donau. Start ist am Donnerstag, 20. Juni. Das Floß wird in Donauwörth zu Wasser gelassen. Ziel ist Kelheim. Bis dahin dürfe die Gruppe mit dem Floß, das nicht motorisiert ist, fahren. Drei Tage sind für den Ausflug veranschlagt. Es gilt, zwischen 80 und 100 Kilometer zurückzulegen.