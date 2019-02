Merklinger essen und hören vom „Spätzles-Schwob“

„Guten Appetit“ hieß es im Seniorenkreis am Donnerstag im Merklinger Backhaus. „Gemeinsam statt einsam essen“ lautete das Motto. Und Bürgermeister Sven Kneipp freute sich, dass viele Senioren gekommen waren, um gemeinsam zu Mittag in angenehmer Atmosphäre im Backhaus zu essen, aber auch um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Schon vormittags ging es am Donnerstag los. Bürgermeister Sven Kneipp begrüßte die Senioren im Backhaus und erläuterte, was in den nächsten drei Stunden angedacht ist. Zunächst einmal hieß es für alle, die beim Zubereiten des Essens mithelfen wollten, die Hände gründlich zu waschen. Anschließend ging es an die Zubereitung von vier Nachspeisen. Die Hauptmahlzeit bestand aus Linsen, Spätzle und Saiten, die die AlbErnte aus Merklingen anlieferte.

Im Vordergrund stand die Idee, gemeinsam etwas zuzubereiten und Zeit miteinander zu verbringen. „Viele Senioren verbringen die Zeit beim Mittagessen alleine zu Hause. Essen ist aber mehr als satt werden. Essen in Gesellschaft macht mehr Spaß und ist gesünder“, erklärte Bürgermeister Sven Kneipp und verwies auf zahlreiche wissenschaftliche Studien, die es zum Essen gibt. Man sollte sich ausreichend Zeit für das Mittagsmahl nehmen, so der Merklinger Bürgermeister.

Es war leicht, ausreichend Helferinnen und Helfer unter den Senioren zu gewinnen. Die einen deckten den Tisch, die anderen schnippelten das Obst und die nächste Gruppe macht eine Mascarpone-Creme. Zwischendurch gab es noch Interessantes zur Kommunalpolitik, der Schultes brachte die aufmerksamen Zuhörer auf den neusten Stand in der Gemeindepolitik.

Interessantes hörten die Senioren vom „Spätzles-Schwob“, der die legendäre Spätzlespresse vor mehr als 80 Jahren erfunden hat und die heute in jedem schwäbischen Haushalt zu finden ist. Zum „Spätzles-Schwob“: Der Maschinenschlosser Robert Kull, Jahrgang 1887, produzierte seit 1920 in einer Wohnung mit Werkstatt am Cannstatter Neckarufer Signierschablonen, später auch Brandstempel. Auch sein Alltag, so will es die Familiensaga, war ohne Spätzle unvorstellbar. Dankbar genoss er, was ihm seine Frau Pauline von Hand schabte. Er bedauerte sie sehr, weil ja die Mengen nicht gering waren, die sie schaben musste. Das brachte ihn auf die Idee, an einer Spätlzespresse zu tüfteln.

Für einen Kanon und das Tischgebet war Pfarrer Cornelius Küttner zuständig. „Lecker war’s alle Mal“ – so lautete der Tenor der Gäste. Der Nachtisch ging weg wie nichts. Spaß und Freude waren den Senioren anzusehen. Es werde sicherlich eine Wiederholung geben, bestätigte Helga Baumann vom Seniorenkreis-Team. Und das voraussichtlich bereits im Herbst mit einem Vesper.