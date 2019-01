Merklinger Bürgermeister sorgt sich um Brücken

Der Ausbau der Autobahn 8 zwischen Hohenstadt und Ulm-Nord sowie die Neubaustrecke der Deutschen Bahn zwischen Wendlingen und Ulm haben Auswirkungen auf die Gemeinde Merklingen – seit neuestem auch in einer weiteren organisatorischen und finanziellen Hinsicht. Die Kommune musste mit der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung über insgesamt fünf Straßenüberführungen, also neue Brücken, treffen.

Der Hintergrund: Unter der früheren Autobahn verliefen entsprechende Unterführungen, die der Landwirtschaft als Querungshilfe dienten. Diese wurden dann abgebrochen und an deren Stellen nun entsprechende neue Straßenüberführungen – die Brücken – hergestellt. Das sind die entsprechenden Wirtschaftswege Widderstall, Mühlweg, Hopfenweg, Salbergweg und Hohe Aspenweg.

Die Komplexität: Verstanden werden muss, dass die Brückenbauwerke aus zwei getrennten Bauteilen bestehen. Der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) beschreibt das so: Zunächst kommt ein Teil der Deutschen Bahn, dann eine Dehnungsfuge und dann jener Teil über die Autobahn. Die Gemeinde wird für beide bautechnische Teile Vereinbarungen treffen müssen – mit rechtlich unterschiedlichen Verpflichtungen.

Für die Deckschicht verantwortlich

Dem Merklinger Gemeinderat lag in der jüngsten Sitzung nun zunächst jene Vereinbarung für die Brückenbauwerke über die A8 vor. Die Vereinbarung gilt also für die Bereiche über die Autobahn. In der Vereinbarung geht es um die Straßenbaulast nach der Fertigstellung, die Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht. Das Regierungspräsidium Tübingen ist Vertreter des Bundes und für die Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht für das Bauwerk einschließlich der Ausstattungselemente verantwortlich. Die Deckschicht ist darin nicht enthalten. Die Gemeinde Merklingen wiederum ist für die Teile Wirtschaftswege und die Deckschicht auf dem Überführungsbauwerk verantwortlich, trägt also die entsprechenden Unterhaltungspflichten.

Das bedeutet: Entstehen in den nächsten Jahrzehnten Schäden am Asphalt, so ist die Gemeinde Merklingen in der Unterhaltungspflicht. Treten Mängel am Brückenbauwerk auf, liegt die Unterhaltungspflicht wiederum beim Bund. Diese Regelung gilt für alle fünf in den Vereinbarungen festgeschriebenen Brücken.

Der Unterschied: Das Brückenbauwerk über die Neubaustrecke der Deutschen Bahn ist in dieser Vereinbarung nicht enthalten. „Da wird die Gemeinde noch einmal in die Pflicht genommen“, so Kneipp. Dann greift das Eisenbahnkreuzungsgesetz und zwar für insgesamt drei Brücken – nämlich Hopfenweg, Mühlweg und Hohe Aspenweg. Hinsichtlich der Unterhaltungspflicht gibt es laut Kneipp aber erhebliche Unterschiede. Während die Gemeinde Merklingen bei den Brücken der Autobahn nur für die Asphaltdeckschicht verantwortlich ist, wird sie bei jenen über die Strecke der Deutschen Bahn für das Gesamtbauwerk verantwortlich sein – natürlich nach einer entsprechenden Übergabe. In dieser Verantwortung sind dann die regelmäßigen Prüfungen des Bauwerks sowie spätere Sanierungen und Reparaturen enthalten. Ganz klar ist: Diese werden in der Zukunft auf die Kommune zukommen.

„Dass wir für alles verantwortlich sind, macht mir große Sorgen“, sagte der Merklinger Bürgermeister. Ein Beispiel: Bei der jährlichen Sichtprüfung müsse ein Ingenieur beauftragt werden. Außerdem gehe es um detaillierte Absprachen mit der Deutschen Bahn, da für die Prüfungen der Verkehr unterbrochen werden müsse. All das könne nicht nur organisatorisch schwierig, sondern vor allem finanziell ein großer Batzen für die Gemeinde werden. Seitens der Deutschen Bahn wird an die Gemeinde eine Ablösesumme gezahlt, doch diese müsse dann auch für entsprechendes Handeln im Fall von Schäden verwahrt werden.

Ein "Heidengeld" kosten

Sicher ist sich Sven Kneipp: „Das wird uns ein Heidengeld kosten.“ Bisher hatte die Gemeinde Merklingen keine einzige Brücke, jetzt sind es auf einen Schlag fünf. Ab der Abnahme sei die Kommune in der entsprechenden Pflicht. Die Mitglieder des Gemeinderats teilten die Sorgen des Bürgermeisters. Mit drei Gegenstimmen sprachen sie sich letztlich für die Vereinbarung aus. Eine andere Wahl bleibe schließlich nicht.