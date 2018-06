Merklingens leckere Vielfalt

Rund 230 Merklinger sind am Sonntag in Kontakt zu vielen Ländern getreten: Familien aus dem Ort, die ihre Wurzeln in anderen Herkunftsländern wie Brasilien, China, Gambia, Griechenland, Irak, der Dominikanischen Republik, Italien, den Philippinen, Rumänien, Russland, Serbien, Südtirol, Türkei oder Ungarn haben, tischten in der Gemeindehalle Speisen ihrer Ursprungsländer auf.

Aufgeschlossen und neugierig zeigten sich Merklingens Einwohner, die zur Mittagszeit die Gemeindehalle regelrecht stürmten. Ein Andrang, der sogar die Veranstalter überraschte und schnell für leere Töpfe sorgte. Bärbel Betz, Hauptorganisatorin und Mitglied im Merklinger Helferkreis, hat sich mit dieser Veranstaltung einen lang gehegten Wunsch erfüllt: „In Merklingen sind so viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu Hause, die wir gar nicht kennen“, berichtete sie und sorgte deswegen mit Helferinnen und Helfern für eine alle verbindende Plattform: Familien aus anderen Herkunftsländern boten den Dorfbewohnern eine kulinarische Weltreise.

Auch Spezialitäten aus Deutschland

Doch allein beim ausländischen Genuss wollte es Bärbel Betz nicht allein belassen. Sie motivierte kurzerhand auch zugezogene Bürger aus Baden, Bayern, Berlin, Franken, Sachsen, dem Sauerland oder Westfalen. Fazit: Kasknödel neben Bruschetta, Soljanka neben Zwiebelplatz und türkisches Kisir neben Grünkohl.

Das Essen ist ein wichtiger Bestandteil aller Kulturen. Und wer sich so neugierig wie die vielen Merklinger am Sonntag zeigte, erlebt ein Fest für alle Sinne und beweist ein offenes Herz für Menschen aus anderen Ländern und Kulturen. Begeistert zeigten sich die Besucher zum Beispiel über Hähnchen in Kokosnuss-Curry Soße oder Bananenrollen von Really Schneider, die von den Philippinen stammt und seit elf Jahren im Ort lebt. Am Stand daneben: Li Hong Niu mit ihrem Ehemann Philipp Süß und auch Kyrlidou Sarratoula mit einer leckeren Pastitsio. Die Familie stammt aus Griechenland und zog vor drei Jahren auf die Alb. Mario Cavallo hatte mit seiner Frau Inge eine Salsiccia Siciliana im Angebot und der Zufall wollte es, dass Maria Mang, verheiratet mit Alexander Mang, ebenfalls aus dem selben sizilianischen Ort San Pierro Patti stammt wie Mario Cavallo. Reißenden Absatz fanden auch deren Bruschetta wie die Pana Cotta zum Dessert.

Grünkohl mit Mett-Enden und geräucherter Wurst stammte aus Westfalen von den Eheleuten Meinolf und Christine Schwartekopp und auch das Schwäbische gehörte zur Speisekarte: Wurstsalat oder Linsen mit Spätzle servierten Sandra Epple und Bianca Baumann. Gleich vier türkische Mitbürgerinnen sorgten für wahre Gaumenfreuden durch Kisir, eine Weizengrütze, sowie Acma und Pohca, Milchbrötchen mit Kümmel und Sanna – gefüllte Weinbergblätter: Saydiogh Songul, Zehna Dinler, Vanli Harra und Gülcan Yucol standen dafür in der Küche. Michaela und Dieter Maurer hatten bayerisch – schwäbischen Zwiebelplatz, Obatzter und bayerische Creme zubereitet, gleich daneben schöpfte die quirlige Wandris Vasquez Eintopf nach einem Rezept der Dominikanischen Republik aus Reis, Huhn und Erbsen auf die Teller der Gäste.

International in Merklingen

„Soljanka, das ist der Renner“, beschrieb ein Besucher die deftige Suppe von Dana Graupner, die mit Ehemann Thomas aus Berlin und Sachsen stammt. Schnell verzehrt war die Paella von Elena Stroe: Sie ist Rumänin, lernte in Spanien ihren bulgarischen Ehemann kennen und lebt jetzt in Merklingen. Feijoada heißt ein feuriger Suppeneintopf aus Brasilien, den die seit sechs Jahren im Ort lebende Gislaine Jost anbot, während gleich daneben der Südtiroler Apfelstrudel neben Kasknödel und Gerstsuppe duftete. Elena Waldner hatte dies alles vorbereitet.

„Merklingen ist nicht nur schwäbisch. Merklingen ist viel, viel mehr“, äußerte sich Bürgermeister Sven Kneipp. Der Erlös dieser Veranstaltung – ersten Schätzungen zufolge etwa 800 Euro – geht an die Stiftung „Merklinger helft“. Fazit: 27 Köchinnen und Köche verwöhnten mit 35 verschiedenen Angeboten die Merklinger Dorfbewohner. Und es gibt noch weitere, so viel verrät Bärbel Betz, die gerne dabei gewesen wären.