Merklingen will sich weiter selber um den Müll kümmern

Die künftige Organisation der Abfallbeseitigung im Landkreis könnte sich ändern. Die Gemeinde Merklingen will aber die Verantwortung darüber nicht an den Alb-Donau-Kreis abtreten und an der bisherigen Form festhalten.

Laut Gesetz sind die Stadt- und Landkreise öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger für das Einsammeln und Befördern von Abfällen. Bisher konnten die Landkreise diese Aufgaben an die Gemeinden übertragen. Jetzt sieht die Novellierung des Landesabfallgesetzes vor, dass die Verantwortung zur Müllbeseitigung grundsätzlich bei den Landkreisen liegen soll und eine Übertragung auf Gemeinden nicht mehr möglich ist.

Eine Ausnahme ist vorgesehen: Die Gemeinden können zwei Jahre vor Inkrafttreten des neuen Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes erklären, dass sie die Aufgabe auch künftig wahrnehmen wollen. In Baden-Württemberg gibt es nur noch den Alb-Donau-Kreis mit 55 Kommunen und den Landkreis Konstanz mit 25 Kommunen, wo diese Aufgaben selbständig übernommen werden. In 33 von 35 Landkreisen wird die Abfallbeseitigung bereits durch den Landkreis organisiert.

Die bestehende Vereinbarung zur eigenständig organisierten Müllabfuhr zwischen dem Alb-Donau-Kreis und den Kommunen hat eine Laufzeit bis Februar 2022. Da die Komplexität bei der Organisation der Abfallentsorgung deutlich zugenommen hat, könnte die Müllabfuhr bei Aufgabenerledigung durch den Landkreis einheitlich erfasst und berechnet werden, was bisher nicht der Fall ist. Je nach Gemeinde liegen die Gebühren zwischen 57 und 167 Euro pro Jahr für einen Vier-Personen-Haushalt. Synergieeffekte ließen sich bei Ausschreibungen und Verträgen erzielen, Kompetenzen, zum Beispiel mit Blick auf die richtige Entsorgung, könnten gebündelt werden.

Weniger Mitsprache?

Ein möglicher Nachteil könnte sich mitunter bei den Öffnungszeiten ergeben oder ein geringeres Mitspracherecht überhaupt, wie das Merklinger Gremium befand. Örtliche Bedürfnisse und Besonderheiten durch individuelle Lösungen mit dem Entsorgungsunternehmen könnten möglicherweise auch nicht mehr bei einer Aufgabenerledigung durch den Landkreis berücksichtigt werden.

„Bleibt der Wertstoffhof oder nicht?“, fragte Gemeinderat Klaus Danzer. „Hier sind viele Fragezeichen gesetzt“, erwiderte Bürgermeister Sven Kneipp. Marie-Luise Jakob bemängelte das fehlende Konzept: „Ich weiß nicht, was der Kreis vorhat. Das sind Ideen-Sammlungen, die Vorgehensweise ist nebulös und ohne Fakten. Diese Kritik geht an den Kreis. Ich lehne das strikt ab, weil ich nichts Konkretes weiß.“ Hans-Jürgen Betz ergänzte: „Da wird dann irgendwo ein Wertstoffhof gemacht und keiner weiß, wo der ist.“ Das Fachwissen im Hinblick auf die steigende Komplexität könne auch beim Verwaltungsverband liegen, deswegen brauche man die Selbständigkeit nicht aufgeben.

Auch Jens Dreher zeigte sich skeptisch: „Der Entsorgungsauftrag wird dann an große Unternehmer vergeben. Aber wenn bei uns was nicht passt, rufen wir direkt bei der Firma Braig an und die erledigen das.“ Markus Marth pflichtete dem bei: „Es muss wieder eine große Firma sein und die kleinen werden übernommen. Wir sind mit unserem kleinen Entsorgungsunternehmen zufrieden, aber die Idee mit dem Gemeindeverwaltungsverband ist gut.“ Brigitte Burkhardt sprach sich ebenfalls dafür aus, die Selbstständigkeit nicht aufzugeben, Klaus Danzer merkte an: „Wir kaufen die Katze im Sack. Es muss Rahmenbedingungen geben und ich will Fakten.“

Bürgermeister Sven Kneipp schlug vor, sich andere Landkreis-Konzept anzuschauen, um besser urteilen zu können. Günter Frohring sieht einer Veränderung indes gelassen entgegen: „Es wird funktionieren. Wir haben uns schon über andere Änderungen aufgeregt. Der Müll wird immer abgeholt und ich sehe das nicht nachteilig.“ Horst Nägele entgegnete: „Der Bürger will, dass der Müll abgeholt wird und das machen andere Unternehmen auch. Im Endeffekt entscheidet das der Landkreis.“ Mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung entschied sich das Gremium gegen die Neuorganisation der Abfallwirtschaft.