Merklingen wächst weiter – das birgt Risiken

Die Gemeinde Merklingen wächst und zwar kontinuierlich. Während bei der Volkszählung am 6. Juni 1996 insgesamt 1306 Einwohner notiert wurden, sind es in diesem Jahr derzeit 2011 Bürger der Kommune. „Dieses Jahr haben wir bereits bis jetzt zehn Geburten verzeichnet – für das erste Halbjahr eine beachtliche Zahl“, merkt der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) an.

Im Haushalt 2018, der jüngst erstmals in Form des neue Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen verabschiedet wurde, sind auch die Einwohnerzahlen der Gemeinde Merklingen vermerkt. Waren es 1961 noch 1306 Bürger, so stieg diese Zahl an – auf 1423 Einwohner im Jahr 1970. Für 1987 sind wiederum 1508 Bürger in der Gemeinde Merklingen aufgeführt. Diese Zahl steigt stetig weiter. 2005 waren es 1867 Einwohner, zwei Jahre später dann 1892.

Sterbefälle und Geburten

Für das Jahr 2010 sind 1872 Bürger vermerkt. 14 Geburten standen in diesem Jahr dann 13 Sterbefällen gegenüber. 2015 wurden 1941 Einwohner aufgeführt – mit 15 Geburten und 20 Sterbefällen. 2017 wurde laut dem Gemeindeoberhaupt erstmals die 2000-Einwohner-Marke geknackt. Im Dezember zeigt die Statistik 2002 Bürger. 15 Geburten und 27 Sterbefälle sind für das vergangene Jahr vermerkt. Aktuell belaufen sich die Zahlen zum Mai dieses Jahres auf 2011 Einwohner – mit den zehn Geburten und bisherigen zehn Sterbefällen.

Die Einwohnerzahlen der Gemeinde Merklingen. (Foto: Weinert)

„Die Gemeinde Merklingen hatte im Jahr 1900 gerade mal 929 Einwohner. 50 Jahre später waren es bereits 1382 Einwohner – das war ein Zuwachs in 50 Jahren von rund 48 Prozent“, sagt der Merklinger Bürgermeister. Einen ebenfalls großen Sprung hat die Gemeinde laut Kneipp zwischen den 90er Jahren und dem Jahr 2000 gemacht. „Damals ist die Bevölkerung in nur zehn Jahren um 250 Einwohner gewachsen, also von 1575 auf 1825“, erläutert Sven Kneipp.

Zuzug muss moderat sein

Doch wie viel Zuwachs „verträgt“ Merklingen noch? „Die Gemeinde und ihre Menschen können vieles bewerkstelligen. Da bin ich mir sicher“, so das Gemeindeoberhaupt. Er ist sich aber auch sicher: „Die Gemeinde Merklingen wird wachsen. Der Druck aus den Metropolen wie Stuttgart und Oberzentren wie Ulm wird die Menschen auf’s Land bringen.“ Zudem seien die Gedanken beim Bahnhof und der Autobahn.

Es gelte, diesen Zuzug „moderat“ zu gestalten. „Wenn somit bis zum Jahr 2030 gegebenenfalls 2100 Menschen hier eine Heimat gefunden haben, dann stellt uns das bereits vor größere Herausforderungen“, merkt Kneipp an. Die Gemeinde und dabei auch die Mitglieder des Gemeinderates müssten rechtzeitig die Infrastruktur des Ortes anpassen. Besonders zu nennen seien dabei das Kinderhaus – gerade auch im U3-Bereich – Schule und Nachmittagsbetreuung. „Aber daran schließen sich auch weitere Themen wie Kapazität Sporthalle und ausreichend Spielplätze an“, fügt der Merklinger Bürgermeister hinzu. Ein wichtiges Thema sei zudem das altersgerechte Leben in der Gemeinde.

Wohnen, arbeiten und leben

„Aktuell haben wir noch eine sehr gute Bilanz zwischen Einwohnerzahl und Arbeitsplätzen“, merkt Kneipp an und erklärt weiter: „Rund 1000 Arbeitsplätze auf 2000 Einwohner: Ein Verhältnis 1:2 ist für eine kleine Kommune hervorragend.“ Arbeiten und Wohnen sei sowohl für den Bürger wichtig als auch für die Gemeinde zur Finanzierung der Aufgaben aus der Einkommenssteuerzuweisung und aus der Gewerbesteuer.

Das Fazit des Bürgermeisters Sven Kneipp: „Wachstum ja, aber verteilt auf einen entsprechenden Zeitraum, damit die Gemeinde und unsere Strukturen mitwachsen können. Das ist für mich elementar.“

