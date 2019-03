Merklingen holt sich Rechtsaufsichtsbehörde ins Boot

In Nellingen schon besprochen, nun auch im Gemeinderat Merklingen thematisiert: Die Mitglieder des politischen Gremiums wurden von Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) über das Bürgerbegehren der Gruppe „AktionLandSchafft“ – bestehend aus Merklinger und Nellinger Bürgern, die sich gegen das geplante interkommunale Gewerbegebiet des Verbandes Region Schwäbische Alb auf den Gemarkungen beider Gemeinden aussprechen – informiert. Demnach erhielt das Gemeindeoberhaupt am 13. Februar die Unterschriftenliste für die Beantragung eines Bürgerentscheids von der Vertrauensperson der Gruppe, Hans-Dieter Ruhland, überreicht. Das Bürgerbegehren ziele auf die Verhinderung des Gewerbegebiets zwischen Merklingen und Nellingen ab.

Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Im Paragraphen 21 der Gemeindeordnung sind die formellen Voraussetzungen für einen solchen Bürgerentscheid und das Begehren definiert. Es muss sich zunächst um eine Angelegenheit im Wirkungskreis der Gemeinde handeln, für die der Gemeinderat zuständig ist. Ein Bürgerbegehren, so führte Kneipp aus, muss die zur Entscheidung zu bringende Frage und eine Begründung aufweisen. In diesem Fall lautet erstere: „Sind Sie gegen ein interkommunales Gewerbegebiet zwischen Merklingen und Nellingen?“. Es bedarf außerdem sieben Prozent der wahlberechtigten Bürger, die das Bürgerbegehren unterzeichnen. Die Gemeindeverwaltung hat die Unterschriftenliste zu prüfen.

Zwei ungültige Stimmen

137 Unterschriften wurden in Merklingen eingereicht. Die Prüfung ergab, dass 135 gültig sind. Zum Zeitpunkt der Einreichung des Bürgerbegehrens waren in der Gemeinde 1621 Wahlberechtigte (gilt ab dem 16. Lebensjahr) verzeichnet. 135 Unterschriften entsprechen 8,33 Prozent. Somit sei diese Bedingung erfüllt. Derzeit könne festgehalten werden, dass die formellen Bedingungen erfüllt seien. Die sogenannte materielle Prüfung zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens laufe aber noch. „Die Gemeinde hat um die Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde gebeten, da das Thema insgesamt sehr wichtig ist“, zeigte der Schultes auf.

Die Entscheidung, ob das Bürgerbegehren zugelassen wird, hat der Gemeinderat zu treffen – voraussichtlich in der nächsten öffentlichen Sitzung am 9. April. Sollte es zugelassen werden, so müsste dann innerhalb von vier Monaten ab der Ratsentscheidung eine Abstimmung erfolgen.