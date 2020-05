Merklingen hat keine neuen Corona-Fälle

In der Gemeinde Merklingen mit ihren 2014 Einwohnern waren zum Stand 11. Mai 26 Personen in Quarantäne. Davon zum Stichtag vier positiv getestete und weitere vier negativ getestet. 24 blieben ohne Testung. Seit dem 20. April wurden keine neuen Quarantänen mehr ausgeprochen. Bei allen Personen ist die ausgeprochene Quarantäne beendet. Somit hat die Gemeinde Merklingen seit mehreren Wochen keine neuen Corona-Fälle mehr zu verzeichnen, das geht aus einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung hervor, die hofft, dass dieser positive Trend so weitergeht.

Im Alb-Donau-Kreis (Stand Samstag, 9. Mai, 16 Uhr) sind 581 Covid-19-Fälle bekannt. Dies sind 23 neue Fälle zum Vortag. Insgesamt sind im Alb-Donau- Kreis 16 Fälle bekannt, die mit und an Covid-19 verstorben sind. In Baden-Württemberg sind gemäß Angaben des Landesgesundheitsamtes (ebenfalls zum Stichtag 9. Mai) 33 252 bestätigte Erkrankte und 1542 Menschen, die mit und an Covid-19 verstorben sind, bekannt. Die Zahl der Genesenen steigt stetig. Sie liegt derzeitig bei rund 28 000 Menschen.

Die Gemeinde Merklingen hat das Rathaus seit vergangener Woche wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Beim Besuch sind aber die entsprechenden Hygienevorschriften zu beachten. Ebenso besteht eine Notbetreuung im Kinderhaus. Die über Dreijährigen werden in zwei Gruppen und die unter Dreijährigen in einer Gruppe mit je vier Kindern betreut.

Kontaktbeschränkungen gehen weiter

Gemäß den Veränderungen im Rahmen der Corona-Verordnung sind Sport und Übungsbetrieb im Freien inzwischen wieder erlaubt. Hierfür gelten besondere Hygienevorschriften, die vom Rathaus insbesondere an den TV Merklingen weiter geleitet wurden. Unter die Hygienevorschriften und den Übungs- und Sportbetrieb zählen Wandergruppen noch nicht. Außerhalb des Übungsbetriebs gilt aktuell zwar noch eine Kontaktbeschränkung bis zum 5. Juni.

Auch der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bis zum 5. Juni nur alleine oder im Kreis der Angehörigen des eigenen sowie eines weiteren Haushalts gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Gastst

ätten werden am 18. Mai öffnen

Zum 11. Mai 2020 hat das Land Baden-Württemberg über das Sozial- und das Wirtschaftsministerium eine Corona-Gaststätten-Verordnung erlassen. Diese definiert, dass Gaststätten ab dem 18. Mai unter Einhaltung von Schutz- und Hygienemaßnahmen den Betrieb wieder aufnehmen können. Nach der Verordnung haben die Betreiber zum Zwecke der Kontaktverfolgung die Namen des Gastes, Datum des Besuchs, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse für vier Wochen nach Besuch aufzubewahren.

Desweiteren gilt es, beim Betreten der Gaststätte weiterhin den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Über die näheren Details zum Besuch der Gaststätte informiert der Betreiber vor Ort.