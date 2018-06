Merklingen greift in Rücklagen-Topf

„Wir können nicht mit großen Geschenken aufwarten“, sagte Merklingens Bürgermeister Sven Kneipp in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend bei der Einbringung des Haushaltplans 2014. Mit einem Volumen von etwa 6,03Millionen Euro fällt dieser im Vergleich zu 2013 geringer aus. Die Gemeinde muss viel Geld in Investitionen stecken, was die Rücklage schrumpfen lässt. Außerdem muss sie steigende Ausgaben schultern. Der Planentwurf sieht deshalb eine negative Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts, in dem der laufende Betrieb der Gemeinde abgewickelt wird, in Höhe von rund 23000 Euro an den Vermögenshaushalt vor.

Laut dem Zahlenwerk, das Kämmerin Manuela Uebele den Gemeinderäten präsentierte, müssen 994000 Euro aus den Rücklagen entnommen werden. Dass dies unerfreulich ist, weiß die Kämmerin: „Aber zum Glück müssen wir keinen Kredit aufnehmen“, sagte sie.

Rückgang bei Gewerbesteuer

Als Grund für diese Entwicklung nannte Manuela Uebele die Gewerbesteuereinnahmen, die nicht mehr so hoch ausfallen werden wie im vergangenen Jahr: 2014 werden 450000Euro erwartet und damit etwa 150000 Euro weniger als 2013. Darüber hinaus steigen 2014 die Kreis- und die Finanzausgleichsumlage. „Nach zwei guten Jahren haben wir nun ein schlechtes Jahr“, konstatierte Bürgermeister Kneipp.

In Merklingen stehen heuer aber auch einige Investitionen mit einem Gesamtvolumen von etwa 1,16 Millionen Euro an. Außerdem rechnet die Kämmerin mit höheren Personalkosten: Im Vergleich zu 2013 werden diese wohl um etwa 66000 Euro auf 1,16Millionen Euro steigen. Dies liege an neuen Tarifabschlüssen und der Einstellung neuer Mitarbeiter.

Neubau für Bauhof kostet am meisten Geld

Am meisten Geld möchte Merklingen 2014 für den Bau eines neuen Bauhofgebäudes in die Hand nehmen: etwa 900000 Euro. Das bisherige Gebäude am Brühlweg sei schlichtweg in die Jahre gekommen, erklärte Manuela Uebele auf SZ-Nachfrage. Außerdem fehlt es an beheizbaren Räumen. „Es wird dringend Zeit für einen Neubau“, fügte sie hinzu.

Für 160000 Euro soll der Bolzplatz hinter der Merklinger Gemeindehalle saniert werden.

Weitere 100000 Euro sind für die Fertigstellung der Nord-Ost-Tangente fällig. Wie berichtet, sollen die Verkehrsteilnehmer künftig von der L1230 auf einer separaten Abbiegespur in einen Kreisverkehr fahren, von dem aus sie auf die Nellinger Straße und die Industriestraße fahren können. Außerdem soll eine Ampel den Verkehr im Bereich der Autobahnab- und -auffahrt regeln. Dieses Vorhaben kostet etwa 960000 Euro. Den Großteil der Kosten hat die Gemeinde im Haushalt 2013 berücksichtigt. Baubeginn soll im April sein.

Kredite ab 2015 notwendig

„Ab 2015 müssen wir wohl Kredite aufnehmen“, prophezeite Manuela Uebele. 500000 Euro sind 2015 für den Neubau des Kinderhauses Abenteuerland vorgesehen. Für den Anbau an die Sport- und Mehrzweckhalle sind im Jahr 2017 voraussichtlich 50000 Euro einzuplanen. Ohne einen Kredit in Höhe von 330000 in 2015 und 142000 Euro in 2016 seien die Investitionen nicht möglich, erklärte Manuela Uebele. Zwar seien die Projekte Zukunftsmusik, stellte Sven Kneipp klar, und deren Umsetzung ließe sich variabel gestalten - doch irgendwann müssten sie umgesetzt werden.

Am 25. Februar beraten die Gemeinderäte voraussichtlich über den Haushaltsplan und werden ihn wohl auch verabschieden.

Die Zahlen des Merklinger Haushaltsplans 2014

Haushaltsvolumen: 6,03 Millionen Euro (2013: 8,44 Millionen Euro)

Verwaltungshaushalt: 4,59 Millionen Euro (2013: 5,0 Millionen Euro)

Vermögenshaushalt: 1,44 Millionen Euro (2013: 3,44 Euro)

Einkommenssteuer: 840000 Euro (2013: 840000 Euro)

Gewerbesteuer: 450.000 Euro (2013: 600.000 Euro)

Umsatzsteuer: 58000 Euro (2013: 57.000 Euro)

Gewerbesteuerumlage: 91000 Euro (2013: 125.000 Euro)

Finanzausgleichsumlage: 472000 Euro (2013: 370000 Euro)

Kreisumlage: 555000 Euro (2013: 440000 Euro)

Verschuldung: 153600 Euro (2013: 189100 Euro)

Pro-Kopf-Verschuldung: 80 Euro (2013: 100 Euro)

Zuführungsrate: - 23000 Euro (2013: 250900 Euro)

Rücklage Ende 2014: 550000 Euro (Ende 2012: 1,54 Millionen Euro)