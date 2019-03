Merklingen geht neue Wege bei Kinderbetreuung

Es soll eine neue Möglichkeit sein, die die Flexibilität von Eltern stärkt und das Angebot des Kinderhauses Abenteuerland in Merklingen erweitert sowie optimiert: Zum neuen Kindergartenjahr im September dieses Jahres wird ein so genanntes Platzsharing für zwei Kinder eingeführt. Das heißt: In den U3-Gruppen und in der Ganztagsbetreuung teilen sich zwei Kinder einen Platz.

„Es ist ein gutes Angebot“, sagte der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, bei welcher über die dann nötige Anpassung der Benutzungsordnung gesprochen wurde. Bereits im vergangenen Jahr sei im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung im Gremium als auch im Kindergartenausschuss über das Thema beraten worden. Aus Sicht der Kinderhausleitung und des Trägers steht dem Platzsharing nichts im Wege.

Zwei Kinder, ein Platz

Beim Angebot können sich zwei Kinder einen Platz teilen. Jedes Kind hat dabei die Möglichkeit, freitags und an zwei weiteren Wochentagen nach Abstimmung in die Merklinger Einrichtung zu kommen. Die Wochentage werden in Absprache mit den Eltern des anderen zu betreuenden Kindes und den Mitarbeitern des Kinderhauses Abenteuerland festgelegt. Die Möglichkeit für ein Platzsharing wird in der Nestgruppe für zwei Plätze und in der Ganztagsbetreuung im Kindergartenbereich für vier Plätze vorgehalten.

Neues Angebot, neuer Entgeltbetrag

Das neue Angebot bringt auch einen neuen Entgeltbetrag mit sich, der in der Benutzungsordnung nun eingefügt wurde. Die sonstigen Elternbeiträge und Regelungen bleiben unverändert, betonte das Merklinger Gemeindeoberhaupt.

Während die Ganztagsbetreuung für ein Kind in der Familie 220 Euro kostet, ist diese beim Platzsharing für 120 Euro zu haben. Für zwei Kinder in der Familie kostet das Platzsharing je Kind 110 Euro (anstelle von 200 Euro), für drei Kinder in der Familie je Kind dann 100 Euro (sonst 180 Euro) und für vier und mehr Kinder in der Familie dann 70 Euro. In der Ganztagsbetreuung ohne Platzsharing wird sonst ein Beitrag von 120 Euro erhoben.

Kosten und Betreuungszeit

Platzsharing in der Sonnengruppe kostet Eltern mit einem Kind dann 140 anstelle von 260 Euro. In der Blumengruppe sind es 160 Euro im neuen Modell. Sonst fallen 280 Euro an. Die unterschiedliche Summe hängt mit den verschiedenen Öffnungszeiten zusammen. Die Sonnengruppe hat montags bis donnerstags von 7 bis 14 Uhr und freitags von 7 bis 12.30 Uhr; die Blumengruppe von 7 bis 15 Uhr sowie freitags in der Zeit von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Das sagen die Mitglieder des Gemeinderates: Bürgermeister Sven Kneipp verdeutlichte, dass sich um ein faires Angebot bemüht wurde. Beiträge seien nicht einfach „nur“ halbiert, sondern aufgrund der Öffnungszeiten zusammengestellt worden. Schließlich können Kinder beim Platzsharing insgesamt drei von fünf Tagen nutzen. Ratsfrau Marie-Luise Jakob nickte: Mehr Aufwand rechtfertige diese Kostenaufteilung. Die Einrichtungsleiterin Diana Rasbach merkte außerdem an, dass durch das Angebot ein erhöhter Personalaufwand zustande kommt, freute sich, dass es in der Vergangenheit aber auch schon Anfragen im Krippenbereich gab. Brigitte Burghardt meinte dazu, dass es jetzt zu schauen gilt, ob dieses neue Angebot des Platzsharing letztlich auch bedarfsgerecht ist und Eltern anspricht.

„Das wird die Praxis zeigen“, so Kneipp. Mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung sprachen sich die Mitglieder des Gremiums für die neue Benutzungsordnung und somit auch für das Platzsharing aus.