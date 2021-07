Merklingen erhöht die Elternbeiträge

Kleinkindergruppe im „Alten Schulhaus“

Mit Blick auf die Entwicklung der Kinderzahlen musste die Gemeinde Merklingen im Bereich der U3-Betreuung aber auch im Bereich der Ü3-Betreuung neue Plätze schaffen. Zur Erweiterung der U3-Betreuung wurde in der Ortsmitte im „Alten Schulhaus“ eine neue Kleinkindergruppe geschaffen.

Bürgermeister Sven Kneipp blickte auf die vergangenen Monate und die Vorbereitungen zurück. Der Beschluss zur Umsetzung und der Auftrag an die Verwaltung erfolgten im Gemeinderat in der Januar-Sitzung. Es wurde ein Bauantrag eingereicht, parallel erfolgten Umbaumaßnahmen durch den Bauhof sowie eine Merklinger Sanitärfirma. Ein kindgerechtes WC mit Wickelbereich, der Einbau einer Trennwand im Flur, die Installation weiterer Brandschutzmaßnahmen und die Umbau der Garderobe waren Maßnahmen. Die Baugenehmigung sei im April eingegangen. Der Antrag auf Betriebserlaubnis wurde im Mai gestellt. Diese wurde im Juni erteilt. Aufnahmegespräche und die Eingewöhnung von derzeit vier Kindern starteten. Die Gruppe hat zum Juli den Betrieb aufgenommen. Bis Jahresende, so der Merklinger Schultes, werden voraussichtlich acht von zehn Plätzen belegt sein.