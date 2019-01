Merklingen überträgt P+M-Platz an den Bund – Sorgen bleiben

Ein Schild weist am Kreisverkehr auf das Angebot hin. Schranken umrahmen die Einfahrt. Der P+M-Platz in Merklingen ist fertig. Jetzt möchte die Gemeinde eine Vereinbarung mit dem Regierungspräsidium Tübingen abschließen. Darin geht es um die Übertragung der Fläche des Platzes an den Bund, der die Baukosten in Höhe von 242 144 Euro übernimmt. Merklingen verpflichtet sich, die Fläche zu unterhalten und die Verkehrssicherung zu gewährleisten. In der jüngsten Gemeinderatssitzung diskutierten die Mitglieder über die Vereinbarung und stellten noch einige Rückfragen. Eine wichtige Summe ist außerdem noch offen.

Platz musste Baustelle weichen

Zum Hintergrund: Vor den Baumaßnahmen für die Neubaustrecke der Deutschen Bahn Wendlingen – Ulm und dem Ausbau der A8 hat die Gemeinde Merklingen nördlich der Aral-Tankstelle auf eigenen Flächen einen P+M-Platz, also „Parken“ und „Mitfahren“, betrieben und auch unterhalten. Die damals geschotterte Fläche bot Platz für bis zu 80 Stellplätze. 2014 musste der gemeindliche Platz dann verlegt werden. Die Deutsche Bahn benötigte die Fläche, um den Tunnel Merklingen für die Neubaustrecke herzustellen. Die Gemeinde Merklingen wiederum suchte nach Lösungen und stellte eine südwestlich gelegene Fläche vor der Firma Falch zur Verfügung – dank der Zustimmung des Eigentümers, so der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos), der den Mitgliedern des Rates noch einmal den Hintergrund darlegte. Die Deutsche Bahn stellte dort ein entsprechendes Provisorium her.

Nach der Fertigstellung des Tunnels hätte der ursprüngliche Platz auf Kosten der Deutschen Bahn wieder in den eigentlich geschotterten Zustand hergestellt werden müssen. Doch Regierungspräsidium und Gemeinde loteten die Möglichkeiten aus, um diesen Parkplatz möglichst besser auszubauen. Das war im Jahr 2016.

Die 2500 Quadratmeter große Fläche bietet sich laut Kneipp als P+M-Platz an, weil keinerlei sonstige Bebauung aufgrund des darunter verlaufenden DB-Tunnels möglich wäre. Darüber hinaus gebe es noch einen weiteren wichtigen Aspekt: Die Bildung von Fahrgemeinschaften schone die Umwelt, reduziere den Verkehr und spare somit Geld und Ressourcen.

Asphaltiert statt geschottert

Im November vergangenen Jahres wurde der nun laut Kneipp asphaltierte „hochwertige P+M-Platz“ mit 100 Stellplätzen auf der Fläche gebaut. Drei Behindertenstellplätze sind ebenfalls angelegt. Die Herstellungskosten belaufen sich auf 242 144 Euro.

Jetzt kommt die Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland – vertreten durch das Regierungspräsidium Tübingen – und der Gemeinde Merklingen ins Spiel. Für die Erneuerungs- und Unterhaltungskosten wurde auf der Grundlage der Ablösebeträge- und der Berechnungsverordnung seitens des Regierungspräsidiums ein Ablösebetrag errechnet, der 100 100 Euro vorsieht. Der Gemeinde obliege dann die Unterhalts- und Verkehrssicherungspflicht für den P+M-Platz.

Der Winterdienst macht mir schon Sorgen. Ist der Platz vorrangig? Marie-Luise Jakob, Merklinger Ratsfrau

Mit einigen Bauchschmerzen schaute so manches Ratsmitglied auf diese Vereinbarung. Ratsfrau Marie-Luise Jakob dazu: „Der Winterdienst macht mir schon Sorgen. Ist der Platz vorrangig?“ Bürgermeister Sven Kneipp beruhigte: „Nein. Es ist kein gefährlicher oder wichtiger Punkt“. Dementsprechend werde die Räumung als nachrangig angesehen. Brigitte Burghardt sprach noch einen weiteren Faktor an. „Es gibt dort ganzjährig Müll. Das wird sicherlich eine Aufgabe des Bauhofs werden“. Dem stimmte Kneipp zu – obwohl das bisher auch der Fall gewesen sei. Dem Gemeindeoberhaupt ging es dann aber noch um einen anderen Punkt – um die Ablösesumme. Dahingehend müsse die Gemeinde noch einmal in Verhandlungen mit dem Regierungspräsidium gehen. Kneipp gehe davon aus, dass sich diese Summe „nach oben verändert“.

Keine Vertagung notwendig

Den Tagesordnungspunkt aufgrund der noch nicht feststehende Summe zu vertagen, sah das Gremium nicht als notwendig an. Mit einer Enthaltung befürworteten die Ratsmitglieder die Vereinbarung. Das wiederum freute Kneipp. Diese Kooperation habe einen entscheidenden Mehrwert. Die Gemeinde sehe eine Win-win-Situation für Bund, Kommune und Nutzer des P+M-Platzes – durch Einheimische und auch auswärtige Fahrer.

