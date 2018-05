Marionettentheater begeistert Kinder und Senioren

Als der lilafarbene Vorhang aufgeht und die Musik aussetzt, gibt es aus den Reihen der Senioren des ASB-Pflegeheims in Merklingen schon ein „Bravo“. Dann ist nur noch die Stimme von Josua Grünholz zu hören. Er und seine Frau bilden das Saarländische Marionettentheater und zeigen das Märchen „Rumpelstilzchen“. Gespannt lauschen sowohl die Bewohner als auch einige Kindergarten-Kinder der Geschichte um den Müller, der behauptet, dass seine Tochter Stroh zu Gold spinnen kann. Dem König passt das gut, fühlt er sich doch zu arm. Doch die Müllerstochter ist verzweifelt – bis ein kleines Männchen auftaucht, das ihr anbietet, zu helfen. Dafür muss die junge Frau allerdings ihre Halskette als Bezahlung geben. Zwei weitere Male kommt das kleine Männchen mit dem grausigen Lachen und verlangt zum Schluss das Erstgeborene der Müllerstochter.

Zuschauer fiebern mit

Die Zuschauer fiebern mit den Marionetten mit. Josua Grünholz versteht es, die verschiedenen Stimmen zu spielen und die Gefühle durch die Puppen wiederzugeben. Während die Senioren lauschen, sind es die Kinder, die mit geöffnetem Mund verfolgen, wie die Müllerstochter versucht, den Namen des kleinen Männchens herauszufinden, um ihr Kind behalten zu können. „Ach, wie gut, dass niemand weiß...“ – alle Zuhörer vollenden den Satz gemeinsam.

Tradition seit 1880

Das Saarländische Marionettentheater besteht seit dem Jahr 1880 – mit Josua Grünholz und seiner Frau Vinetta nun in der vierten Generation. „Mein Urgroßvater Paul hat das Theater gegründet“, erzählt Grünholz. Die Marionetten sind 126 Jahre alt; die Kostüme werden selbst genäht. In diesem Monat sind die Marionettenspieler in Baden-Württemberg und Bayern unterwegs. „Überwiegend spielen wir für Senioren, weniger in Kindergärten“, sagt Grünholz. Die Gründe sind für ihn klar: „Kinder sitzen heute vor dem Computer. Solch alte Traditionen sterben aus. Doch die Senioren wissen noch etwas damit anzufangen.“

Märchen erinnern an Vergangenheit

Dem stimmt auch Lukas Sowa-Rieber, der Leiter des ASB-Pflegeheims Albblick, zu: „Ein solches Stück versetzt die Bewohner in die Vergangenheit zurück. Es sind Märchen, die sie kennen.“ Zudem hätten sich die Senioren schon sehr auf die Aufführung im Haus gefreut, die für die Residenz eine Premiere ist. Trotz der Ferienzeit sind auch die Jüngsten aus dem Kindergarten Merklingen dabei. So schauen Jung und Alt gemeinsam.