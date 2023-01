Marcel Thierer setzt sich erfolgreich durch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Richtig gute Leistungen zeigten die Teilnehmer beim Tischtennis-Jedermann-Turnier der TVM-Tischtennis-Abteilung. Marcel Thierer setzte sich hier in einem starken Feld bei den Erwachsenen nach einer tollen Leistung erfolgreich durch.

Überaus sportlich und mit ungemein guten Leistungen, bei denen die Spieler auch konditionell gefordert wurden, starteten die Teilnehmer des TV Merklingen Tischtennis-Jedermann-Turniers, ins neue Jahr. Gespielt wurde bei den Erwachsenen im System „Jeder gegen Jeden“. Vom Start weg entwickelten sich dort äußerst spannende, sehr heiß umkämpfte, aber durchweg faire Spiele. Keiner der Teilnehmer war gewillt, vorzeitig seine Ambitionen aufzugeben. Dementsprechend engagiert gingen dann auch wirklich alle Akteure ans Werk. Davon, sowie auch von den gezeigten Leistungen, waren die anwesenden Zuschauer überaus angetan, feuerten die Akteure an und spendeten auch Beifall.

In den Gruppenspielen kam Titelverteidiger Jochen Reule nur schwer in Schwung. Erst gab es eine überraschend klare Niederlage gegen Armin Jerg und dann musste er sich auch noch hauchdünn Marcel Thierer mit 2:3 geschlagen geben. Besser machte es dagegen Marcel Thierer der erst Kathrin Staudenmeyer mit 3:0 bezwang und sich dann auch noch gegen Jochen Reule (3:2), und Jürgen Maurer (3:0) behauptete. Auch Armin Jerg hielt hier überraschend gut mit. Nach Runde vier stand er ebenso wie Marcel Thierer mit 3:0 Siegen zu Buche, während Jochen Reule und Jürgen Maurer mit einem Spielstand von 1:2 noch gute Chancen auf den dritten Platz besaßen. Spannender hätte die Konstellation für den letzten Durchgang nicht sein können. In der letzten Runde hießen die Paarungen Marcel Thierer gegen Armin Jerg im Spiel um Platz eins und zwei, sowie Jochen Reule gegen Jürgen Mauer im Spiel um Platz drei und vier. Trotz vieler spannender und richtig guter Ballwechsel fielen die Ergebnisse doch klarer als erwartet aus. Marcel Thierer setzte sich ebenso mit 3:0 gegen Armin Jerg durch, wie Jochen Reule gegen Jürgen Maurer. Die Platzierungen sahen damit wie folgt aus. 1. Marcel Thierer, 2. Armin Jerg, 3. Jochen Reule, 4. Jürgen Maurer und 5. Kathrin Staudenmayer.

Allen Teilnehmern hat es, wie sie danach betonten, richtig viel Spaß gemacht. Vor allem die Kombination aus Vereinsmeisterschaften und Jedermann-Turnier schaffte für alle eine wirklich schöne Atmosphäre.