Manuel Hagel: „Bahn muss Alternativplan vorlegen“

48 Gemeinden fallen in den Zuständigkeitsbereich des CDU-Landtagsabgeordneten und Generalsekretärs Manuel Hagel. Alle möchte er berücksichtigen und kennen. Deswegen nehme er sich die Zeit und schaue in den Kommunen – fernab jeder Zwänge – vorbei. So auch am Freitag in Merklingen. „Ich möchte dann immer auch etwas Tolles sehen, was die Gemeinschaft voranbringt“, meinte er und fand sich kurze Zeit später im Merklinger Backhaus wieder. Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) gewährte ihm und den zum Treffen eingeladenen Ratsmitgliedern Einblick in die neu gestalteten Räumlichkeiten mit Backstube, Küche und Backraum als auch Stätte für Vereine im Obergeschoss.

Treffpunkt der Generationen

Neujahrsempfang, Geburtstage, Back- und Kochaktionen: Das Merklinger Backhaus werde schon rege benutzt. Im Inneren gehe es fast an jedem Abend hoch her. Vereine beleben den Treffpunkt in der Ortsmitte. Das sei schließlich auch das Ziel.

Hagel zeigte sich beim Rundgang beeindruckt. Das Backhaus vereine ein wichtiges Thema, dass er zuvor auch im Gespräch mit Bürgermeister Sven Kneipp angesprochen habe. In einer Gesellschaft würden sich die Menschen immer weiter aus den Augen verlieren. „Es braucht zum Beispiel solch ein Gebäude, damit Bürgerschaft zur Gemeinschaft wird“, meinte der Christdemokrat und fügte an: „Da wird es einem warm ums Herz.“ Letztlich, so der Landtagsabgeordnete, sei er sich sicher, dass sich die Struktur der Dörfer auf der Schwäbischen Alb mit dem Merklinger Bahnhof und dem Zuzug neuer Bürger verändern werde. Gerade dann brauche es die Individualisierung. „Sonst verkommen die Dörfer zu Schlafstätten“, sagte der Generalsekretär. Ein solches Backhaus wie in Merklingen habe also auch einen ideellen Wert. Umso erfreuter sei Hagel, dass das Gebäude die Generationen – sei es durch das Backen von Palmbrezeln mit Kindern oder das Kochen mit Senioren – vereine. Mit Blick auf den Bahnhof lag Kneipp noch ein weiterer Stein auf dem Herzen. „Wir hoffen beim Vorabschienenverkehr, dass uns der Landtagsabgeordnete unterstützt“, meinte das Gemeindeoberhaupt.

Hagel nickte. Merklingen als auch andere Gemeinden dürften nicht von Stuttgart 21 tangiert werden: „Die Deutsche Bahn muss mit Unterstützung des Landes zwingend einen Alternativplan vorlegen“. Die Deutsche Bahn sitze schließlich auf dem „Fahrersitz“. Hagel gehe davon aus, dass sich die Deutsche Bahn an ihr Versprechen halte.

Zukunft der Gemeinden: Beim Besuch Hagels in Merklingen ging es auch um die Dorfentwicklung und die Flächenbedürfnisse der Kommunen. Ein Beispiel seien die ungenutzten aufgelassenen Hofstellen, in denen keine Tierhaltung mehr stattfinden. Aufgrund der Emissionsordnung sei dort keine Bebauung möglich. „Wir wollen aber bis Mitte des Jahres die Landesbauordnung verändern“, so Hagel und machte Hoffnung auf die so wichtige Lückenbebauung. Randentwicklung als auch die innerörtliche Entwicklung auszuschließen, sehe Hagel als fatalen Fehler an.

Wichtiger Austausch

Heimat, Familie und Kultur: Hagel besuche seit seinem Amtsantritt vor drei Jahren jedes Jahr ein Mal die Gemeinden. Die Region liege im am Herzen. Kneipp lobte das Engagement. Der vertrauensvolle Austausch mit Abgeordneten sei wichtig und gut. Nach dem Gespräch besuchten Beide noch die Merklinger Schreinerei Hinz.