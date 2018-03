Manfred Ruhland erhält Samariter-Ehrenkreuz

Mehrfach bezeichneten Vorstandsmitglieder, Geschäftsführung und auch Bürgermeister Sven Kneipp das Ehrenamt im Rahmen der Mitgliederversammlung des ASB - Region Alb & Stauferland als zentrales Element eines Verbandes, der im vergangenen Jahr 13,16 Millionen Euro umgesetzt hat. Im Geschäftsergebnis werden für das Jahr 2017 knapp 275 000 Euro auf der Haben-Seite stehen. Was also wäre der ASB ohne ehrenamtlich Tätige, die zum Beispiel erst kürzlich „im Stau Gestrandete“ mit Wasser und Tee versorgten, wie Geschäftsführer Achim Dippold bemerkte.

Die Mitarbeiterzahl ist von 278 auf 320 gestiegen, die Bewerberzahlen sind allerdings rückläufig. „Oder sie entsprechen nicht den Qualitätsansprüchen“, so Dippold.

Deswegen will der ASB im kommenden Jahr noch stärker in die Ausbildung investieren und stellt drei neue Notfallsanitäter ein. Der Löwenanteil der landesweit 4364 Beschäftigten liegt übrigens in der Altenhilfe. 67 stationäre Pflegeeinrichtungen bieten 4132 Betreuungsplätze. Einen besonderen Akzent in der Betreuung bieten auch dort die ehrenamtlich Tätigen, die helfen, den Alltag älterer Menschen lebenswert zu gestalten.

Weit zurück liegt das Engagement von Manfred Ruhland als einer der ersten Rettungssanitäter in Merklingen. 46 Jahre ist er ehrenamtlich im Rettungsdienst tätig, arbeitet engagiert im Katastrophenschutz und ist bis heute aktiv. Damit hat er prägend zur Entwicklung des Verbandes beigetragen und erhielt das Samariter-Ehrenkreuz in Gold als eine der höchsten Auszeichnungen. Für eine 50-jährige Mitgliedschaft im ASB wurden Hans Fuchs und Willi Salzmann mit dem Samariter-Ehrenkreuz in Bronze und der Ehrenplakette des ASB ausgezeichnet. Weiter wurde Johann Koch für seine 40-jährige Treue zum Verein geehrt.