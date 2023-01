Lena Gienger verteidigt erfolgreich ihren Titel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach gleich drei Jahren Corona-Pause waren auch die Tischtennis-Damen des TV Merklingen richtig froh endlich wieder die Vereinsmeisterschaften austragen zu können. Letzte Siegerin im Januar 2019 war Lena Gienger.

Sechs Damen spielten gleich am ersten Samstag des Jahres, im System „Jede gegen Jede“ die neue Titelträgerin aus. Dabei gaben sich die Favoritinnen Christine Dukek, Lena Gienger und Beate Apfel zu Beginn keine Blöße. Erst ab der dritten Runde wurde es dann richtig spannend. Christine Dukek setzte sich erst im fünften Satz knapp gegen Beate Apfel durch, während Lena Gienger sich klar mit 3:0 gegen Mary-Rose Schneider behauptete. Nach der vierten Runde lagen Lena Gienger und Christine Dukek mit je 4:0 Siegen gleich auf, während Beate Apfel da schon den dritten Platz fest im Blick hatte. Somit gab es in der letzten Runde ein richtiges Endspiel zwischen Christine Dukek und der Titelverteidigerin Lena Gienger. Den besseren Start legte Christine Dukek hin, doch Lena Gienger steigerte sich so nach und nach immer mehr. Beide Akteurinnen verlangten wirklich alles voneinander ab und die Zuschauer sahen wirklich tollen Tischtennissport. Der erste Durchgang ging mit 11:5 an Christine Dukek. Lena Gienger gewann den zweiten Satz mit 11:3. Jede Spielerin gewann noch einen weiteren Satz, so dass das Spiel tatsächlich erst im fünften und entscheidenden Satz entschieden wurde. Hier startete Lena Gienger noch einmal durch, ging früh in Führung und gab diese dann auch nicht mehr ab. Nach dem 5:11, 11:3, 9:11, 11:9 und 11:4 war der Jubel entsprechen groß. Sie bewies Standfestigkeit, Konditionsvermögen und richtig viel Ballgefühl, hatte aber auch das nötige Quäntchen Glück und sicherte sich nach 2019 nun schon zum zweiten Mal den Titel. Mit einem lachenden und weinenden Auge nahm Christine Dukek den Preis für den zweiten Platz entgegen. Eine wirklich starke Vorstellung wurde im Finale leider nicht mit dem Sieg belohnt. Den dritten Platz belegte Beate Apfel mit einer gewohnt guten Leistung. Die Siegerehrung nahmen Jugendleiter Andreas Haßler und Abteilungsleiter Hans-Peter Wörtz im Anschluss vor.