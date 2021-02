Lastwagenfahrer entdeckt blinde Passagiere auf seinem Auflieger

Wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilt, hat ein Lastwagenfahrer am Dienstag blinde Passagiere an Bord seines LKWs entdeckt. Der Mann war auf der A8 bei Merklingen unterwegs, als er plötzlich Geräusche hörte.

Gegen 22.30 Uhr machte der 50-jährige Sattelzugfahrer eine Pause auf der Rastanlage in Aichen. Aus seinem Auflieger hörte er Klopfgeräusche und Stimmen. Daraufhin informierte er die Polizei. Die öffnete den verplombten Auflieger und entdeckten dort drei männliche Personen. Ausweispapiere führten sie keine mit sich. Die Polizisten durchsuchten noch den Auflieger. Weitere Personen befanden sich nicht mehr in dem Auflieger.

Vorsorglich wurden Rettungskräfte hinzugezogen. Die Drei befanden sich in einem guten Gesundheitszustand und mussten nicht weiter behandelt werden. Ersten Ermittlungen der Polizei hatte der 50-Jährige den Laster in der Türkei übernommen und war dann mit seiner Fracht nach Deutschland gefahren. Wann und wo die Drei auf den Auflieger gelangt sein sollen, konnte nicht geklärt werden. Die sollen mutmaßlich aus Pakistan und Afghanistan stammen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Minderjährigen in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Der 21-Jährige wurde mit einer Zugfahrkarte ausgestattet und an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe geschickt. Auch der Lkw-Fahrer konnte seine Fahrt wieder fortsetzen.