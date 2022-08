L1230 zwischen Merklingen und Machtolsheim wird gesperrt

Auf und an der Landesstraße 1230 zwischen Merklingen und Machtolsheim wird derzeit kräftig gearbeitet. Dort entstehen zurzeit die neue Verbindunsgrampe in Richtung Bahnhof Merklingen - Schwäbische Alb, zwei neue Einfädelspuren und der Fahrbahnbelag soll auch noch erneuert werden. Aktuell regelt eine Ampelanlage den Verkehr, aber in wenigen Wochen wird die L1230 für einige Tage in diesem Bereich voll gesperrt.

Zunächst war die Rede von einer voraussichtlichen Sperrung ab dem 18. August – davon abweichend teilt eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Tübingen auf Nachfrage den aktuellen Stand mit: „Nach Rücksprache mit den Fachabteilungen ist derzeit eine Sperrung der L1230 geplant für den Zeitraum von Montag, 22. August, bis Montag, 9. September.“ In dieser Zeit lässt das Regierungspräsidium den Straßenbelag erneuern.

Viele Landwirte lässt diese Nachricht aufatmen. Da sie befürchteten, dass die Sperrung während der Haupterntezeit zu krassen Verkehrsbehinderungen auch für ihre landwirtschaftlichen Maschinen geführt hätte. So aber dürfte ein großer Teil der Ernte bereits eingefahren sein, bevor die Landesstraße für zwei Wochen dicht ist. Außerdem gibt es ja eine Umleitung.

Das ist die Umleitungslösung

Für die Verkehrsführung während der zweiwöchigen Baumaßnahme habe man eine gute Lösung gefunden, welche den Ort Merklingen nicht wie befürchtet erheblich belastet, schreibt der Merklinger Schultes Sven Kneipp. Das sei gelungen durch die enge Zusammenarbeit mit dem Landkreis Fachdienst Straßen, der Baufirma Leonhard Weiss und der Gemeinde Merklingen.

Und so sieht diese Lösung aus: Der gesamte Verkehr von der Landesstraße kann über den bereits hergestellten Ast der Verbindungsrampe von der L1230 auf die Kreisstraße K7407 Richtung Hohenstadt geführt werden. Damit entfällt die Verkehrsführung durch den Ort und entlastet die Merklinger Bürgerinnen und Bürger. „Wir sind uns zwar bewusst, dass sicherlich ein gewisser Ausweichverkehr andere Wege nutzt, sind aber gleichermaßen froh, diese Lösung gefunden zu haben“, sagt Bürgermeister Kneipp, der bei Vor-Ort-Terminen auf der Baustelle mehrfach auf die Belastungen der Gemeinde und Bürger hingewiesen hatte.

Eine weitere, jedoch etwas kürzere, Sperrung der L1230 könnte nach heutigem Stand im Oktober notwendig werden. Die Sprecherin der Regierungspräsidiums sagt aber auch: „Ob es eine Sperrung geben wird und wie lange diese dann gegebenenfalls dauert, hängt vom Baufortschritt während der ersten Sperrung ab.“

Auch für eine mögliche zweite Sperrung steht die Umleitung

Unabhängig davon, ob die Sperrung im Oktober nun wirklich notwendig wird, oder nicht, hat das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises schonmal eine Umleitungsstrecke ausgearbeitet. So könnte der Verkehr über die Nord-Ost-Tangente und die Landesstraße L1234 (Ortsdurchfahrt) von Scharenstetten Richtung Hohenstadt geführt werden.

Um die Belastung erträglicher zu halten, setzte sich Bürgermeister Kneipp für eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h ein. „Leider müssen wir in diesem Zeitfenster mit einer erheblichen Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger entlang der L1234 rechnen, hoffen jedoch, dass die Firma Leonhard Weiss sehr schnell ihre Arbeiten fortsetzen und damit die Umleitung nur kurzfristig ist, so der Schultes.