Kulturgemeinschaft sorgt für musikalische Überraschung vom Kirchturm

Teilweise sehr erstaunt haben die Merklinger Bürger am vergangenen Sonntagmittag gegen 13 Uhr zu ihrem Kirchturm geblickt. Denn die Glockenmelodie schien so gar nicht bekannt. So manch einer meinte eher den Klang des Ulmer Münsters zu erkennen.

Als das Geläut verstummte und die ersten Töne der „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven von dort ertönten,streckten die meisten bereits ihre Köpfe aus den Fenstern oder waren auf ihre Balkone getreten. Rad- und Motorradfahrer unterbrachen ihre Tour und verweilten einen Moment in der Dorfmitte und lauschten der Musik – mit genügend Sicherheitsabstand versteht sich.

Daran hielten sich alle, die sich in Richtung des Kirchturms aufmachten. Denn Corona ist auch hier allgegenwärtig – Zeit für eine kleine Ablenkung, dachte sich die Kulturgemeinschaft Merklingen und organisierte kurzerhand die „Musik vom Kirchturm“. Es sollte die Menschen zu Ostern dazu ermutigen durchzuhalten und trotz Sicherheitsabstand zusammenbringen.

Gemeinsam schenkten Jung und Alt Queens „Barcelona“, der „Boléro“ von Ravel, „Hallelujah“ von Leonhard Cohen und Gälles „Böhmischer Traum“ der 30-minütigen Musikvorstellung begeistert ihre Aufmerksamkeit.

Den Schluss machte das Lied „Großer Gott wir loben dich“, das der ein oder andere ganz automatisch mitsang. Am Ende wirkten alle zufrieden – die Kulturgemeinschaft sowie die Bürger. Eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen – aktuell stehen die Boxen im Kirchturm noch bereit.