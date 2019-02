Kommunalwahlen in Merklingen: Das müssen Sie wissen

Der Gemeinderat bildet die Vertretung der Bürger und ist das Hauptorgan einer Kommune. Grundsätze werden bei Sitzungen diskutiert und entschieden sowie dann zur Umsetzung an den Bürgermeister übergeben. Der Gemeinderat wiederum überwacht die Ausführungen der Beschlüsse. So steht es auch in der Hauptsatzung der Gemeinde Merklingen. Dort findet, wie in ganz Baden-Württemberg, am 26. Mai die Kommunalwahl statt – verbunden mit Kreis- und Europawahlen. Ein umfangreiches Vorhaben, über das sich der jetzige Gemeinderat mit Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) bereits Gedanken macht und gewisse Bestimmungen trifft.

Die Kommunalwahl: Diese findet in Baden-Württemberg zusammen mit der Europawahl statt. Neben den Europaabgeordneten werden die Gemeinde- und Kreisräte gewählt.

Das Wahlsystem: In der Gemeinde Merklingen dient als Wahlsystem die Verhältniswahl. Basis dafür sind freie Listen, die von Parteien und Wählervereinigungen für das Wahlgebiet eingerichtet werden. Jedem Wahlberechtigten stehen so viele Stimmen zu, wie Mandatsträger zu wählen sind. Die Zahl ist durch die Gemeinderatsmitglieder gesetzlich geregelt.

Die Wahlvorschläge: Eine Verhältniswahl ist nur dann möglich, wenn mindestens zwei Wahlvorschläge eingereicht und zugelassen werden. Gibt es nur einen, muss eine Mehrheitswahl ausgeführt werden, weil dann eine Verteilung der Sitze auf Wählergruppierungen nach dem Verhältnis der erreichten Stimmenzahlen nicht möglich ist.

Die Aufstellung von Listen für die Gemeinderatswahl: Eine öffentliche Bekanntmachung der Wahl des Gemeinderates soll Ende Februar im Mitteilungsblatt erfolgen. Letztmöglicher Aushang wäre am Montag, 18. März. Die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen richtet sich nach der Kommunalwahlordnung und beginnt nach dem Tag der Bekanntmachung. Sie endet spätestens am Donnerstag, 28. März, um 18 Uhr. Wahlvorschläge können von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden. Ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen sind – also zehn. Für Gemeinden unter 3000 Einwohner gibt es eine Ausnahme; so auch für Merklingen. Der Wahlvorschlag darf höchstens doppelt so viele Bewerber enthalten wie Räte zu wählen sind. Aber: Ein Bewerber darf sich für eine Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen. Wählbar ist dabei nur, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist.

Der Wahlvorschlag wiederum muss gewisse Kriterien erfüllen: Name und Partei/Wählervereinigung müssen notiert sein, hinzu kommen Vorname, Familienname, Beruf, Stand, Geburt und Anschrift des Bewerbers. Bei Unionsbürgern müsse die Staatsangehörigkeit angegeben sein. Bewerber müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ein Wahlausschuss wiederum prüft die Vorschläge und beschließt deren Zulassung oder Zurückweisung bis am 52. Tag vor der Wahl. Das ist der 4. April.

Im Backhaus wird gewählt. (Foto: Scholz)

Die Zusammensetzung des Wahlausschusses: Der Gemeindewahlausschuss nimmt die Aufgaben des Wahlvorstandes wahr. Der Ausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und mindestens zwei Beisitzern. Die Beisitzer und Stellvertreter wählt der Gemeinderat aus den Wahlberechtigten. Wer bei einer der drei Wahlen kandidiert, kann dem Ausschuss nicht angehören. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung über diesen Ausschuss beraten und abgestimmt. Bürgermeister Sven Kneipp ist der Vorsitzende, als seine ersten Stellvertreterin und somit Beisitzerin wurde Marie-Luise Jakob bestimmt. Sie ist derzeit selbst Ratsmitglied und signalisierte damit: Für eine weitere Amtsperiode im Gemeinderat wird sie nicht zur Verfügung stehen. Zweite Beisitzerin ist Kämmerin Manuela Uebele. Als weitere Beisitzer sind Rainer Voigtländer und Kerstin Mutschler vorgesehen. Deren Vertreter wären Brigitte Mang-Hagmeyer und Christine Schrauf.

Schriftführerin ist Beate Brüstl. Ihre Vertreterin ist Waltraud Sonntag. Der Bürgermeister hat darüber hinaus Wahlhelfer bestellt: Silvia Hofer, Annemarie Steiner, Silke Lamparter, Karin Knaupp, Elisabeth Schneider, Vera Fischer, Benjamin Danzer, Barbara Brenner und Manfred Weberruß. Weitere Wahlhelfer wird es geben: Die Gemeinde ruft dazu auf, dass sich Interessierte, die am Wahltag helfen wollen, melden.

Die Schichteinteilung: Es sind insgesamt vier Schichten vorgesehen: von 7.45 Uhr bis 11.15 Uhr, von 11.15 bis 14.45 Uhr, von 14.45 Uhr bis 18 Uhr und dann ab 18 Uhr für die Auszählung.

Der Wahlbezirk und der Wahlraum: Die Gemeinde Merklingen bildet einen Wahlbezirk. „Beim Wahlraum habe ich an das Backhaus gedacht“, sagte Kneipp. Dieses sei barrierefrei, gut zu erreichen und habe die Küche für eine mögliche Versorgung. Für den Auszählungsvorgang und die Sitzungen des Wahlvorstandes sind der Sitzungssaal oder auch Büroräume im Rathaus vorgesehen. Gewählt wird am Sonntag, 26. Mai, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr.

Die Auszählungsreihenfolge und der Ort: Am Wahlsonntag muss zunächst die Europawahl ausgezählt werden. Dann folgt die Kreistagswahl. Ort dafür ist der Sitzungssaal im Rathaus. Dann soll es für Merklingen eine Änderung geben. Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, die Gemeinderatswahl nicht am Sonntag, 26. Mai, sondern am Montag, 27. Mai, auszuzählen. Der Hintergrund der Überlegung: Bei der Wahl muss jeder einzelne Stimmzettel in einem Wahlerfassungsprogramm aufgenommen und somit erfasst werden. Es erfordere ein hohes Maß an Konzentration. Doch die lasse im Laufe des langen Tages und des Abends nach, berichtete Uebele aus Erfahrungen. Die Fehleranfälligkeit werde höher. Um dem zu entgegen, sei eine Auszählung am Montag sinnvoll.

