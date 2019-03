Kommunalwahl: Gewerbegebiet-Gegner stellen neue „Merklinger Stimme“ auf

In Merklingen hat sich für die Kommunalwahl am 26. Mai dieses Jahres die Liste „Merklinger Stimme“ mit insgesamt sechs Personen neu gebildet. Derzeit formuliert die Gruppe ihre Ziele. Die Wahlvorschläge wird der Gemeindewahlausschuss in Merklingen bei seiner Sitzung am Donnerstag, 28. März, ab 19 Uhr im Rathaus prüfen und über die Zulassung entscheiden.

Mitglieder der Liste

Die Liste „Merklinger Stimme“ besteht aus dem 30-jährigen Anlagenmechaniker Stefan Schuler, dem Landmaschinenmechaniker Reiner Gienger (48) und dem Abiturienten Oliver Mangold (19). Hinzu kommt Philipp Ruhland. Der 21-Jährige kann bereits eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter vorweisen und ist derzeit auszubildender Landwirt im dritten Lehrjahr. Mit von der Partie sind außerdem Lea Baumann (26), die als Verwaltungsbeamtin – Leiterin der Stadtkasse Blaubeuren – arbeitet, sowie der 28-jährige Wirtschaftsingenieur Christoph Salzmann. Alle verbinde eines: „Wir sind in der Region tief verwurzelt“, sagt Salzmann. Merklingen sei Heimat.

An der Zukunft teilhaben

Bisher war keiner der sechs Personen im Gemeinderat tätig. Das möchte die Gruppe ändern und stellt zu Beginn des Gesprächs mit dieser Zeitung klar: „Wir machen es nicht vor dem Hintergrund des interkommunalen Gewerbegebiets“, so Baumann, die sich auch als eine Sprecherin für die Gruppe „AktionLandSchafft“ einsetzt. Das Vorhaben, sich künftig im Rat zu engagieren, stehe unabhängig von der Initiative „AktionLandSchafft“. Vielmehr gehe es um „das Gesamtpaket“. „Wir wollen uns mit unserem Engagement und unserer Begeisterung für die Region einsetzen und mit dem Rest des Rates das Beste für die Bürger erreichen“, fügt Christoph Salzmann an. Heißt: „Wir wollen für die Bürger sprechen, nicht nur unsere eigene Meinung wiedergeben“, ergänzt Baumann.

Das Interesse der Liste „Merklinger Stimme“ sei groß, an der Zukunft teilzuhaben und zu der Gestaltung dieser beizutragen. Aufmunternde Worte, diese Liste zu bilden, hat es laut der Gruppe auch von derzeit aktiven Ratsmitgliedern gegeben. Das wiederum habe bestärkt, eine vielleicht „andere Sichtweise“ und somit neue Diskussionsansätze einzubringen – auch bedingt durch diesen doch niedrigen Altersdurchschnitt. Der Listenname „Merklinger Stimme“ sei deswegen ganz bewusst gewählt und solle zum Programm werden.

Derzeit bereiten die Sechs ihre Ideen auf, um Inhalte zu formulieren. „Da ist einiges in Arbeit“, sagt Salzmann: „Wir wollen bei der Wahl nicht als Einzelkämpfer, sondern als Gruppe auftreten“. Das bedürfe Abstimmung und Zeit.