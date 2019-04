Koch schlägt Alarm: In der Küche fehlt das Fachpersonal

Fachkräfte fehlen insbesondere in Metall-, Mechatronik- und Elektroberufen. Ein großer Bedarf bestehe aber auch an Lagerfachkräften, Berufskraftfahrern und Verkäufern, so die Arbeitsagentur Ulm. Weiterhin werden laut Agentur für Arbeit in den Gesundheits- und Pflegeberufen, in den Ausbauberufen sowie in den Gebäude- und versorgungstechnischen Berufen Fachleute gesucht. Regionale Arbeitgeber meldeten 1648 neue Stellen. Das sind 406 weniger als im Februar, im Vorjahresvergleich ist der Zugang an neuen Arbeitsangeboten um 121 zurückgegangen. „Obwohl der Stellenzugang im Vergleich zum März 2018 schwächer ausfiel, hält sich die Kräftenachfrage insgesamt auf hohem Niveau“, analysiert Mathias Auch, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm.