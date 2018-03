Klirrende Sektgläser besiegeln gemeinsamen Weg

Die Parallelität zwischen den Gemeinden Merklingen und Nellingen sind nicht von der Hand zuweisen. Das stellten die beiden Bürgermeister der Kommunen in ihren Ansprachen zum Neujahresempfang im Merklinger Backhaus am Dienstagabend heraus. Sven Kneipp und Franko Kopp schauten auf das vergangene Jahr zurück und gaben zugleich einen Ausblick auf die wichtigsten Geschehnisse in den Orten. Dabei gingen sie auch immer wieder auf ihre Nachbarkommune ein – manchmal im Scherz, manchmal mit ernsthaften Zügen im Gesicht.

Lebensqualität bewahren

„Unsere Orte sind lebendig und voller Lebensqualität“, zeigte sich Sven Kneipp, der Merklinger Bürgermeister, stolz. Für ihn persönlich sei das Jahr 2017 ein hartes gewesen – mit Erfahrungen, auf die er gerne verzichtet hätte. Dennoch habe es beruflich einiges Erfreuliches gegeben. Dazu zähle auch das neue Backhaus. Noch sei es nicht ganz fertig, Außenputz und die Gestaltung der Außenanlage fehlen noch. Dennoch hindere das nicht, die Räume zu nutzen. 680 000 Euro seien in das Gebäude investiert worden, um einen Ort der Gemeinschaft zu schaffen. Die gute Belegung durch viele Vereine zeige, dass das Konzept aufgehe. Die Dorfmitte Merklingens soll lebendig bleiben. Daran werde intensiv gearbeitet.

Der Neujahrsempfang sei eine weitere Möglichkeit der Begegnung. Das Zusammenkommen der kommunalen Vertreter Merklingens und Nellingens sowie der Wirtschaftsvereinigung Nellingen und dem Gewerbeverein Merklingen soll Zeit bieten, um sich auszutauschen und zu erfahren, was das Gegenüber bewegt. Neue Standpunkte und Ideen könnten wachsen. Diese Möglichkeit nutzte Kneipp dann auch gleich selbst, um einen Rückblick auf 2017 zu geben. Backhaus, Gewerbeschau, Spatenstich für den Bahnhof, das Alb Air, die Breitbandförderung, Bürgermeisterwahlen oder auch das 125-jährige Jubiläum des Obst- und Gartenbauvereins: Es sei ein aktives Jahr gewesen. So solle sich auch das Jahr 2018 gestalten – mit Vorhaben und Finanzierungen für die Erschließung des Baugebiets Brühl II oder auch der weiterführende Sanierung des Siedlungsweges.

Der Merklinger Bürgermeister freue sich auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit – auch mit Nellingen. „Vielleicht werden wir ja bald zu einem Kleinzentrum erhoben“, sagte Kneipp und fügte scherzhaft an: „Dann übernimmt Merklingen quasi Nellingen.“ Das sei natürlich nicht der Fall, gestand Sven Kneipp dann ein. Es gelte vielmehr, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten.

Das bestätigte auch der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp in seiner anschließenden Ansprache. Ausdauer und Kraft würden zu dieser Arbeit gehören. „Doch wir sind auf dem gleichen Weg“, meinte das Gemeindeoberhaupt. Es sei wichtig, die Orte lebenswert zu machen und gleichzeitig den „Anschluss nicht zu verpassen“. Wachstum – im Bereich der Bau- und Gewerbegebiete sowie der Einwohnerzahl – zeige, dass die Lebensqualität geschätzt werde.

Strategie: behutsame Entwicklung

Doch Kopp warnte auch: Eine behutsame Entwicklung sei wichtig. „Wir sollten das Gesicht, das unsere beiden Kommunen prägt, auch behalten“, so der Nellinger Bürgermeister. Gemeinsam gehe es darum, Wege zu beschreiten, die zuvor sorgfältig ausgewählt wurden. „Die Zeiten des Kirchturmdenkens sind nämlich vorbei“, merkte Kopp an.

Die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm, der Bau des Seniorenzentrums oder auch die Kindergartenbetreuung und Erweiterung: Auch Nellingen habe im Jahr 2018 einiges vor. Das gehe aber nur, wenn „Menschen miteinander auskommen und ihren Einsatz für die Gesellschaft bringen“. Nur gemeinsam könne man stark sein – das zeige auch der Zusammenschluss der Gemeinden für den Merklinger Bahnhof im Verband Region Schwäbische Alb. Auch dahingehend werde es Entwicklung geben, die mit Maß und Ziel betrachtet und umgesetzt werden müsse.

Seit fast zehn Jahren gibt es die gemeinsamen Neujahrsempfänge, schaute Martin Fink auf die Zeit zurück. Der Vorsitzende des Merklinger Gewerbevereins zeigte auf, wie wichtig die Abstimmung der beiden Kommunen ist – zum Beispiel mit Blick auf unterschiedliche Termine bei der Gewerbeschau. Das Vertrauen zueinander sei deutlich zu erkennen – an den parallel zueinander wachsenden Gewerbegebieten oder auch Einwohnerzahlen. „Industrie 4.0, Digitalisierung oder auch Breitbandausbau: Das betrifft beide Gemeinden und fordert von uns radikale Veränderungen“, meinte Fink. Deswegen komme es auch immer darauf an, dass sich Menschen begegnen, Freundschaften schließen und diese vertiefen. Dazu biete der Neujahrsempfang die Möglichkeit.

„Im ,Wir’ werden wir die Herausforderungen der nächsten Jahre bestehen“, so der Gewerbevereinsvorsitzende.

Herbert Bühler von der Nellinger Wirtschaftsvereinigung war es dann, der diese Freundschaft bestätigte und gleichzeitig den dazugehörigen Wettkampf darin sah. Kritik schickte er von der Schwäbischen Alb aus in Richtung Berlin. Der derzeitige „Schlafwagen“ hinsichtlich der Regierungsbildung schade auch der Wirtschaft. „Die Verhandlungspolitik Berlins muss anders werden“, sagte Bühler und schaute dann wieder auf Nellingen und Merklingen zurück. Die spezielle Herausforderung sei, dass es nicht genügend Auszubildende gebe. „Es ist eine Katastrophe. Auch deswegen brauchen wir ein gesundes Maß an Zuzug und Integration“, zeigte der Nellinger Unternehmer auf.

Die Sektgläser klirren

Die geladenen Gäste aus Politik, Vereinen und Gewerbe waren es dann, die diese Reden in den Gruppen noch einmal thematisierten. Dabei klirrten auch die Gläser – beim Anstoßen auf die gemeinsame Zukunft Merklingens und Nellingens.