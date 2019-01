Kleines Fertighaus ist Vorbote für großes Bauvorhaben

Ein kleines Fertighaus, auch Schwörerhaus genannt, weist schon auf das Vorhaben hin: Die Bäckerei Becka Beck möchte in Merklingen nahe der Autobahn bauen. „Wenn der Schnee ein bisschen weg ist, dann wollen wir das Haus bespielen“, so der Inhaber Heinrich Beck auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Bespielen – mit Backwaren oder Informationen? Das ist noch nicht festgelegt, so Beck. Fest steht aber, dass dieses Haus darauf hinweisen soll, dass Becka Beck an den Standort kommt und dort eine neue Filiale plant. Wie diese aussehen wird, darüber informierte der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) in der Dezember-Sitzung die Mitglieder des Gemeinderates.

Weitere Bauten im Gewerbegebiet

Dort, wo sich das Unternehmen Bauknecht aus Böhringen niederlassen möchte, sollen noch weitere Bauten entstehen – derzeit konkret der Becka Beck sowie ein Burger King. Der Zugang zu den Unternehmen im Gewerbegebiet erfolgt über die Nellinger Straße. Im nördlichen Bereich möchte die Bäckerei einen neuen Standort einrichten. Es soll, so der Bürgermeister in der Sitzung, eine „Art Scheune entstehen, aber modern und ansprechend“. Das heißt: Beim Bau soll viel Holz verarbeitet werden. Hinzu kommen große Glasflächen, die für einen entsprechenden Lichteinfall sorgen sollen.

Die gesamte Nutzfläche liege bei 1200 Quadratmetern, die Verkaufsfläche unter 700 Quadratmetern. Auf der Schrägen des Satteldachs soll eine Photovoltaik-Anlage entstehen. Es gibt eine untere sowie obere Ebene mit so genannten Lufträumen, bei denen Gäste jeweils in das Untergeschoss schauen können. Dort befinden sich die Verkaufsfläche, die Bäckerei, ein Gastro- und ein Metzgerbereich – vielleicht sogar mit Produkten aus dem Biosphärengebiet, mutmaßte Kneipp in der Gemeinderatssitzung.

Mit dem Aufzug oder per Treppe geht es für den künftigen Gast in den zweiten Stock – es stehen etwa 130 Sitzplätze sowie eine Fläche, die individuell abtrennbar ist, zur Verfügung. Außerdem ist ein zusätzlicher Terrassensitzbereich vorgesehen. Im Obergeschoss sind weiterhin die Personalräume und WC-Anlagen geplant. Sven Kneipp geht davon aus, dass für den Bau eine Investition von fast zwei Millionen Euro getätigt wird. 20 Arbeitsplätze (acht für Männer, zwölf für Frauen) sollen laut den Planungen, die im Rat vorgestellt wurden, am neuen Standort von Becka Beck entstehen.

Pro und Contra abwägen

Die Ratsmitglieder sahen Pro und Contra des Vorhabens für Merklingen. Das Konzept von Becka Beck könnte, so die Argumentation des Gremiums, dem hiesigen Bäcker Konkurrenz machen und mögliche Kundschaft wegnehmen. Auf der anderen Seite könnte Becka Beck eine mögliche Absicherung sein, falls es beim örtlichen Anbieter zwecks Nachfolge nicht mehr weiter gehe.

Im Gremium verwies der Bürgermeister darauf, dass sich jeder Käufer seiner Verantwortung bewusst sein müsse und letztlich auch die Wahl habe, wo er dann seine Ware holt. Ein Vorteil wäre, dass beispielsweise ein mögliches Sonntagscafé von Becka Beck einen Mehrwert für die Merklinger darstelle, da der örtliche Bäcker sonntags und montags geschlossen habe. Nach dem Austausch folgte die Abstimmung. Mit einer Enthaltung stimmten die Mitglieder des Merklinger Gemeinderates dem Bauvorhaben zu.