Die Fußballsaison 2017/2018 lief für die Spielgemeinschaft aus Machtolsheim und Merklingen in der Hinrunde nicht immer nach Plan. Allen voran war die SGMMM II mit bisher nur sechs Punkten und dem vorletzten Platz eher eine Enttäuschung. Das Hauptaugenmerk liegt nun darin, dass die SGMMM I in der A-Alb-Staffel schnell an die nötigen Punkte kommt, um nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben.

„Dass die Bedingungen in der Vorbereitung nicht optimal waren, ist nichts Neues auf der Alb. Da muss man das Beste aus der Situation machen. Dies geht aber den anderen Mannschaften wohl nicht anders“, sagt Michael Morlock, Trainer der SGMMM I. So hatte Morlock mit seinem Trainerkollegen Dietmar Höfer (Trainer SGMMM II) alle Hände voll zu tun, um die SGMMM I und II und die Reservetruppe der B-Liga Mannschaft auf Trab zu halten. „Bei solchen Bedingungen ist es natürlich schwierig, alle zu motivieren, wenn man eigentlich nur Laufen kann. Nachdem es am Anfang zäh war, bin ich jetzt aber mit der Trainingsbeteiligung zufrieden“, sagt Morlock.

Ebenso zufrieden war Morlock mit dem letzten Testspiel gegen das Team aus Eybach (3:3). „Das Auftreten hat mir gefallen. Leider machen wir immer noch zu viele Individuelle Fehler, die zu den Gegentoren geführt haben“, sagt Morlock. Alle weiteren Tests, die die SGM in der Vorbereitung hatte, waren ohne Wert, da die die Spielgemeinschaft immer mit einem Mix aus allen drei Teams angetreten war. Was erfreulich ist: Morlock kann jetzt auf alle Spieler zurückgreifen, inklusive Max Zeifang, der in der Vorrunde verletzungsbedingt gefehlt hatte. „Wir sind jetzt zahlenmäßig gut aufgestellt, wo wir aber genau stehen, ist die große Unbekannte. Das erste Spiel am Wochenende gegen den TSV Blaubeuren ist eine Reise ins Ungewisse“, fügt Morlock hinzu. Das einzige Ziel sei es nun, so schnell wie möglich die nötigen Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. „Ich mache mir daher auch nur Gedanken darum, was ich beeinflussen kann. Man muss immer damit rechnen, dass das ein oder andere Team hinter uns eine Serie startet.“

Vor einer noch schwierigeren Rückrunde steht die zweite Mannschaft der SGM in der Fußball-Kreisliga B Alb, die in der Hinrunde lediglich sechs Punkte sammeln konnte. „Da hat sich der Trend aus der Hinrunde leider auch in der Vorbereitungsphase gespiegelt“, sagt Höfer. „Deshalb gibt es hier keine großen Ziele. Es gilt einfach, die Saison vernünftig zu Ende zu spielen.“ Personelle Hilfe aus dem A-Kader wird es deshalb auch vorerst nicht geben. „Wir wollen da in kein anderes Fahrwasser hineinkommen. Das Ziel ist der Nichtabstieg in der A-Klasse, auch wenn die Gesamtsituation für die zweite Mannschaft schwierig ist.“