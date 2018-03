Kirchenmusiker konzertieren an Karfreitag

Aus dem evangelischen Gemeindehaus in Merklingen dringt Musik. „Die Feinheiten werden jetzt herausgearbeitet“, sagt Johannes Ruhland, der Chorleiter der Kirchenmusik Merklingen. Die Spieler bereiten sich auf ihren Konzertauftritt an Karfreitag, 30. März, vor. „Geistliche Abendmusik“ heißt es dann ab 20 Uhr in der evangelischen Kirche.

Auftritt in Nellingen geglückt

Bereits am vergangenen Wochenende gestalteten die Mitglieder der Kirchenmusik Merklingen unter der Leitung von Johannes Ruhland sowie des Liederkranzes Merklingen und des Song Circle unter der Leitung von Hellmut Stolz den besonderen Auftritt. Nach jenem in der Andreaskirche in Nellingen zeigt sich Ruhland zufrieden. „Es war gut. So auch die Rückmeldungen des Publikums. Es gibt aber auch ein paar Stellen, bei denen es Nachholbedarf gibt“, meint er. Deswegen kamen die Musiker am Montagabend nochmals im evangelischen Gemeindehaus zusammen. Letztlich sei die Hauptprobe genau dazu da, den letzten Schliff zu geben.

Nellingen sei ein neues Terrain für die Spieler gewesen. „Wir sind seit über 40 Jahren vor Ostern immer doppelt unterwegs – nicht nur mit einem Konzert in Merklingen sondern auch in Orten im Umkreis“, erzählt Ruhland. Im vergangenen Jahr sei die Gruppe beispielsweise in Blaubeuren aufgetreten. Dieses Jahr fiel die Entscheidung auf Nellingen. „Drei Bläser kommen nämlich auch aus Oppingen“, merkt der Chorleiter an. Der Eintritt zu den Konzerten ist jeweils frei. Spenden, in dem Fall das Opfer, würden dann meist für Renovierungsarbeiten vor Ort verwendet. Ein Beispiel: Die Kirchenmusiker überlassen in diesem Jahr die komplette Summe für die Sanierung der Nellinger Andreaskirche.

Start nach Weihnachten

Bereits nach Weihnachten sind die Kirchenmusiker in die Vorbereitungen für die beiden Konzerte gestartet. „Nach den Weihnachtsfeiertagen findet zunächst die Hauptversammlung statt und dann geht es in die Proben“, berichtet Ruhland. Immer montags findet dann die Übungszeit ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Merklingen statt. „In den Wochen vor den Konzerten kommen wir sogar zwei Mal in der Woche zusammen. Außerdem treffen wir uns noch an einem Samstag. Das soll auch die Gemeinschaft fördern. Die ist wichtig“, zeigt der Chorleiter auf.

Er selbst spielt seit dem Jahr 1968 Trompete. „Mit zehn Jahren habe ich damit angefangen“, erinnert sich Ruhland zurück. Damals habe er sich zwischen Fußball und Instrument entscheiden müssen. „Mein Vater regte dann an, dass man Fußball nur bis zu einem gewissen Alter spielen kann – ein Instrument aber bis in das hohe Alter“, erzählt Ruhland weiter.

Musizieren bis ins hohe Alter

Das lasse sich auch bei der Kirchenmusik Merklingen sehen. Die jüngste Bläserin ist zwölf Jahre, der älteste Musiker 81 Jahre alt. Um diese Gemeinschaft zu stärken, wird ein Mal im Monat auch ein Bläserstammtisch angeboten. Neben dem Musizieren und der Übung stehe vor allem auch der Spaß im Vordergrund.

Den sollen auch die Zuhörer beim Konzert „Geistliche Abendmusik“ spüren können. „Im Programm finden sich Musikstücke alter, bekannter Komponisten als auch Stücke von Komponisten unserer Zeit“, verrät Ruhland und fügt an: „Wir wollen mit der Musik und dem Gesang die Zuhörer sowohl in der zu Ende gehenden Karwoche begleiten, als auch auf das bevorstehende Osterfest und die Feier der Auferstehung hinweisen.“ So wird beispielsweise der Liedtext zu den Bläserstücken „Quelle des Lebens“ als Teil zur Jahreslosung dieses Jahres erklingen.