Kettenreaktion auf A8 führt zu Unfall mit vier Verletzten, darunter ein einjähriges Kind

Die Bundesautobahn 8 ist am Sonntag in Folge des starken Rückreiseverkehrs in Fahrtrichtung Stuttgart hoch frequentiert gewesen.

Gegen 11.20 Uhr stockte der Verkehrsfluss zwischen Merklingen und Hohenstadt plötzlich. Der Fahrer eines Ford Kuga erkannte dies und bremste. Der ihm folgende Mercedes hatte den erforderlichen Abstand und bremste ebenfalls rechtzeitig.

Der diesem folgende BMW-X1-Fahrer reagierte jedoch zu spät und schob den Mercedes auf den Ford. Der BMW kam dadurch auf die rechte Spur.

Hier fuhr ein Audi auf diesen auf und schob den X1 auf den vorausfahrenden BMW 216. Auf der linken Spur versuchte noch ein VW-Fahrer dem gesamten Unfallgeschehen auszuweichen. Er streifte die Mittelleitplanke und touchierte noch den Mercedes.

Vier Personen verletzt, auch eine einjähriges Kind

Aus zwei Autos wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt, darunter ein jähriges Kind. Sie wurden zur ambulanten Untersuchung in eine Klinik gefahren.

Drei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn 8 verfügt im Bereich der Unfallstelle über zwei Fahrspuren pro Richtung plus eine Pannenspur. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 73 000 Euro.

Durch die Behinderung durch die verunfallten Autos wurde ein Stau bis acht Länge verursacht, der sich bis in die Nachmittagsstunden anhielt.

Der Rettungsdienst war mit war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt an der Unfallstelle. Die Feuerwehr aus Merklingen und Laichingen war mit sechs Fahrzeugen eingesetzt.

