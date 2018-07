Köstlich: Liederkranz unterhält alle

Gut 300 Besucher hat der Liederkranz bereits an den ersten beiden Tagen seiner Jahresfeier verbuchen können. Das Programm, das die Akteure boten, hatte es in sich. Ob nun das Theaterstück „Leberwurst und Mon Chéri“ das Rahmenprogramm für die Gesangsdarbietungen bildete oder umgekehrt, lässt sich schwer sagen.

Die Liedbeiträge kamen vom Gemischten Chor und vom „Song Circle“ unter Leitung von Ljuba Lang, begleitet am Klavier von Olga Schneider. Die Beiträge wurden genial hervorgebracht, so dass das Publikum begeistert war. Detaillierte Kulissen, liebevoll von Klaus Betz und Susi Schertling in mühevoller Arbeit gestaltet, schufen ein maritimes Ambiente, das zu den Seemannsliedern exzellent passte und von der künstlerischen Inszenierung der Lieder wie „Seemann, Deine Heimat ist das Meer“ oder „Ein Schiff wird kommen“ lebte.

Die zweite musikalische Einlage des „Song Circle“, überschrieben mit „Surfin‘ USA“, war noch bunter und überzeugte mit typischen Südseekulissen und Hula-Tänzerinnen, die besonders den Herren im Publikum gefielen. Die letzte Einlage wurde lediglich von eine „Abordnung“ des Chors gespielt: Im Stil eines Musikantenstadels moderierten Anneliese (genial: Monika Kohn) und der Tolle-tragende Wolfgang (witzig: Manfred Wittlinger) die 160-jährige Geschichte des Chors und 1150-jährige Geschichte im Jahre 2011 in Merklingen an, die, musikalisch umgesetzt und mit Akkordeonbegleitung von Anita Hagmeyer, zur Erheiterung aller beitrugen.

Überzeugende Darsteller

Eingebettet in diesen optischen und akustischen Genuss agierten die Darsteller im Schwank ebenso überzeugend und zum Brüllen komisch. Der Dreiakter von Christa Bitzer um die neureichen Lottogewinner Himmelreich und die verarmten Adligen von Spiegelow hatte nicht nur schauspielerische Fähigkeiten gefordert, sondern verlangte auch Körperbeherrschung. Regisseurin Marie Luise Jakob hatte wirklich alles aus ihren Darstellern herausgeholt, die Maske (Rosemarie und Sascha Kalmbach) hatte ebenfalls ihr Bestes gegeben, um die Darsteller in ihre einmaligen Figuren zu verwandeln. Ihren maskenbildnerischen Künsten wurde eine Menge abverlangt: Zum Beispiel mussten sie die gewitzte, frömmelnde Oma Paula herrichten (urkomisch dargestellt von Susanne Kümmel) oder die überzogen vornehme neureiche Marita Himmelreich (großartig: Indra Schweizer-Heindl) mit Hochsteckfrisur und modischem Hosenanzug. Aber auch die Ausgestaltung des bodenständigen Hans Himmelreich (unschlagbar: Jens Dreher) oder die Verwandlung von Sohnemann Torsten (grandios: Andreas Ruhland) in den männermordenden Vamp „Marilyn“ dürften nicht einfach gewesen sein.

Der senile Opa Wüst (Udo Fohrenberger in einer Paraderolle) und sein etwas dämlich anmutender Enkel Bulli (super gespielt von Marcel Söll) gaben dem Stück die nötige Würze. Diese beiden und der erst im dritten Akt auftretende Diakon Siepmann von der Seniorenresidenz (toll: Wolfgang Bückle) waren der etwas unpassende Rahmen für die Adligen. Diese Adeligen waren Camilla Spiegelow (bis zum Einsatz von Schnaps noch ganz Dame: Larissa Hirschle), die nach reichlich Alkoholgenuss nicht mehr ganz sicher auf den Beinen war, ihr unter dem Pantoffel stehender Ehemann Ferfried und deren nette Tochter, die mit Torsten verkuppelt werden soll (Schauspielneuling Mara Fink, die aber durchaus überzeugend war).

Bei einem gemeinsamen Wochenende mit geplantem, exquisitem Buffet und romantischer Kutschfahrt soll Ferfrieds 54. Geburtstag gefeiert werden. Dass dieser Plan in keinster Weise aufgehen kann, nachdem sich die angeblich schwerhörige Oma Paula, Bulli und Opa Wüst einschalten, ist den amüsierten Zuschauern schnell klar.

Das Buffet wird kurzerhand zu „Leberwurschdweckla“ umgebucht, die Kutschfahrt umgeleitet und die Tortendame durch „Fräulein Torsten“ ersetzt. Und so nimmt das Schicksal seinen Lauf.