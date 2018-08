Jugendlicher flüchtet vor der Polizei

Schnell war ein Jugendlicher ermittelt, der am Donnerstag mit einem Kraftrad vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war. Die Polizisten wollten den Fahrer einer Yamaha gegen 1.20 Uhr in der Hauptstraße in Merklingen kontrollieren. Nachdem der Jugendliche zum Anhalten aufgefordert worden war, beschleunigte dieser laut Mitteilung seine Yamaha und fuhr mit seinem Sozius über die Nellinger Straße auf einen Feldweg. Von dort fuhr er weiter über eine Wiese.

Die Polizisten mussten die Verfolgung abbrechen, konnten laut Mitteilung aber den Halter des Kraftrads anhand des Kennzeichens schnell ermitteln. Bei der Überprüfung an der Wohnung stellte sich heraus, dass der 15 Jahre alte Sohn des Besitzers die Yamaha ohne Wissen seiner Eltern benutzt hatte. Der Jugendliche erklärte den Polizisten, dass er Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen gehabt habe und deshalb nicht angehalten habe. Eine Fahrerlaubnis hat er nicht. Den Jugendlichen erwarte nun eine Anzeige. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.