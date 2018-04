Jugendliche bereiten den Löschangriff vor

Es ist Freitagabend, 19.30 Uhr. Die Feuerwehr Merklingen rückt aus. Im Löschfahrzeug sitzen aber nicht nur aktive Einsatzkräfte sondern auch Jugendliche. Es ist Übungszeit. Zur jüngsten hatte die Jugendfeuerwehr weitere Interessierte zum Schnupper-Abend eingeladen. Zwei Jungs und drei Mädchen waren gekommen, probierten aufgeregt die orangefarbenen Helme an. Alles muss richtig sitzen. Dann geht es los – quer durch den Ort in Richtung Wiesen des Obst- und Gartenbauvereins. Die Türen des Löschfahrzeugs öffnen sich, die Jugendlichen steigen aus. Ein Löschangriff wird vorbereitet.

Jugendwart Andreas Baumann erklärt den Neulingen, was wichtig ist. Darunter zählen das Testen des Funkgerätes, das Ausrollen eines Schlauches und die Suche nach dem richtigen Strahlrohr. „Geräte, die an der Einsatzstelle nicht mehr gebraucht werden, werden zur Seite gelegt, damit Platz zum Arbeiten ist“, zeigt Baumann auf. Nachdem die Leitung gelegt ist, ertönt es durch das Funkgerät „Wasser marsch!“. Die Jugendlichen haben sichtlich Freude daran, dass das Wasser spritzt. „Das macht Spaß“, ist von einem Teilnehmer zu hören. Die drei Mädchen sind noch zurückhaltend, beobachten das Geschehen, packen dann aber auch selbst mit an.

Vorher Brandschutzfrüherziehung

„Der Schnuppertag steht in Verbindung mit der vorangegangenen Brandschutzfrüherziehung in der vierten Klasse der Grundschule. Nach dieser dachten wir, dass wir noch einmal einladen“, erzählt der Merklinger Feuerwehr-Jugendwart. Der Schnuppertag soll dazu dienen, die Materialien und Arbeitsweisen der freiwilligen Einsatzkräfte kennenzulernen. „Und zwar ganz in Ruhe“, betont Andreas Baumann. Die Nachwuchsförderung sei wichtig. Derzeit zählt die Merklinger Jugendwehr neun Teilnehmer im Alter von neun bis 17 Jahren.

Jeden zweiten Freitag im Monat ist Übungszeit

Jeden zweiten Freitag im Monat kommen die Jugendlichen zum Trainingsabend zusammen. Von 19.30 bis 21 Uhr stehen dann verschiedene theoretische aber vor allem auch viele praktische Übungen an. Die Teilnehmer lernen, aus wie viel Personen ein Trupp besteht, wie ein Löschangriff vorbereitet wird oder auch, wie mit dem Funkgerät umgegangen wird. Außerdem gibt es weitere Aktivitäten wie Fußballspielen, Grillen oder auch Ausflüge. Genau das ist es auch, was die Feuerwehr ausmacht, so Baumann: „Wir haben eine tolle Kameradschaft. Jeder steht für jeden ein“. Zudem sagt der Jugendwart: „Und es macht einfach Spaß.“ Diese Freude – verbunden mit dem Engagement, für Mitmenschen da zu sein und zu helfen – möchte er weitergeben.