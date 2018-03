Jugend des TV Merklingen verschafft sich Gehör

Ein insgesamt positives Resümee haben verantwortliche Mitglieder am Freitagabend bei der Hauptversammlung des Turnvereins Merklingen gezogen. Die Kletterabteilung erhielt ihre erweiterte Kletterwand, manche Abteilungen konnten in Sachen Nachwuchsmangel ein wenig durchatmen. Derweil glänzt die Jugend sogar mit eigenen Vorschlägen.

Entspannt haben die Mitglieder in der Gemeindehalle gewirkt. Ohne Aufregung ging die Versammlung über die Bühne. Der Verein hat ein ruhiges Jahr hinter sich. Doch die Aufgaben warten, wie Vorstand Horst Nägele andeutete. Das Dorffest im Sommer mit den „Dorfrockern“ will der TVM wiederholen. Denn mit 6500 Euro machte der Sportverein ein großes Plus mit der Mega-Fete im Festzelt. Der Plan steht, ob er umgesetzt werden kann, bleibt abzuwarten, erklärt Nägele. „Voraussetzung dafür ist, dass wir wieder auf derselben Wiese aufschlagen dürfen. Außerdem steht die Bestätigung der Dorfrocker noch aus.“

Die Sanierung des Vereinsheims stockte im vergangenen Jahr. Der TVM will ab Frühjahr die restlichen Aufgaben in Angriff nehmen. So wollen die Mitglieder das Dach an der Ostseite sanieren, die Fassade erneuern, die Terrassenplatten ersetzen und eine neue Außenbeleuchtung installieren. „Dafür müssen freiwillige Handwerker her“, fordert Nägele. Zudem steht ein Umzug an: Das Geschäftsstellenbüro schlägt seine Zelte im neuen Backhaus auf. Bislang war Geschäftsführerin Brigitte Hug im alten Schulhaus zuhause. Bürgermeister Sven Kneipp stellte den Mitgliedern zudem in Aussicht, Räumlichkeiten des Backhauses für Sportkurse nutzen zu können.

Ein weiteres Vorhaben leiteten die Merklinger Jugendlichen in die Wege. Ende 2016 gründete der TVM eine Art Jugendgremium, in dem sich der Nachwuchs rege austauschen und Vorschläge erarbeiten sollte. Dieses Konzept ging wohl auf, denn die jungen Menschen haben Ideen. So ist in diesem Jahr geplant, ein Beachvolleyballfeld unterhalb der Tennisplätze zu errichten. Doch eine endgültige Planung steht noch aus. Grund: Der Acker, auf dem sich das Feld befinden soll, ist in Privatbesitz. Die Gemeinde müsste also erst einmal den Grund erwerben.

Beach-Feld als Test

Das Feld soll erst einmal ein Test dafür sein, inwieweit die Nachhaltigkeit für ein größeres Feld gegeben ist. So errichten Gemeinde und Verein erst einmal ein kleines Feld. Für ein Feld mit Wettbewerbsfähigkeit müsste der TVM eine Volleyballabteilung gründen. Jugendsprecher Oliver Mangold hält auch diese Lösung für vorstellbar: „Volleyball ist ein Generationensport. Ich finde, dass eine Volleyballabteilung gut angenommen werden könnte.“ Die Jugend sieht ein Beachvolleyballfeld außerdem als Treffpunkt, um im Sommer eine zusätzliche Freizeitbeschäftigung im Ort zu haben.

Doch die Jugend brachte in 2017 nicht nur Vorschläge, sondern packte auch gleich selbst an. So verwandelten die jungen Sportler ein Zimmer im Trachtenhaus der IGM Merklingen in einen Jugendraum. „Jetzt haben wir eine Möglichkeit, uns an einem Ort zu treffen und Dinge zu besprechen“, erklärte Mangold.

Von etwa 1200 Vereinsmitgliedern sind rund ein Drittel Jugendliche. Dass die jungen Sportler größeren Einfluss haben, sei lange geplant gewesen, so Horst Nägele. „So wurde es Zeit, die Jugendordnung aus 2007 endlich umzusetzen. Wir sind auf einem guten Weg“, so der Vorsitzende, der lobend das Engagement der Jugend sowie von Stefan Ott anerkannte, der die regelmäßigen „Workshops“ der jungen Menschen leitet.

Nachwuchs fehlte der Fußballabteilung im vergangenen Jahr besonders im A- und B-Jugendbereich. Momentan zählt die Abteilung jeweils 13 Spieler pro Mannschaft. Die Sorgen aus dem vergangenen Jahr bestätigten die Verantwortlichen in diesem Jahr nicht. Auch die Skiabteilung zeichnete im Vergleich zu 2016 ein positives Bild. Besonders, was neue Kursleiter betrifft, freute sich Abteilungsleiter Peter Schulte über eine Steigerung. Die Theaterabteilung freut sich auf ihre 50-Jahrfeier, die Tennisabteilung will in Sachen Mitgliedergewinnung neue Wege gehen. Die Kletterabteilung erhielt einen kräftigen Mitgliederzuwachs, was nicht zuletzt an der erweiterten Kletterwand liegen dürfte.

Die Stars des Abends waren natürlich geehrte Mitglieder für 40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft. Hans-Peter Wörtz darf sich zudem als Ehrenmitglied bezeichnen. Denn seit 35 Jahren leistet er als Abteilungsleiter Tischtennis-Engagement.