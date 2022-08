Jetzt für Kinderkleider-Flohmarkt in Merklingen anmelden

Zu einem Herbst-/Wintererbasar wird für Samstag, 24. September, von 14 bis 16 Uhr in die Sport- und Mehrzweckhalle nach Merklingen eingeladen. Verkäufer können sich ab Montag, 12. September, dafür anmelden, heißt es in einer Vorschau.

Die Artikel können am Freitag, 23. September, in der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle abgegeben werden. Sie sollten mit dem Preis, der Größenangabe sowie der roten Kenn-Nummer versehen sein. Da die Zahl der Anlieferer begrenzt ist, muss die Kenn-Nummer bestätigt werden. Diese ist ab Montag, 12. September, von 16 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0176/94320088 erhältlich. Pro Anlieferer werden maximal 70 Teile und fünf Paar Schuhe angenommen. Von 18.30 bis 19.30 Uhr erfolgt dann noch am selben Tag die Rückgabe und Abrechnung der nicht verkauften Artikel. Nicht abgeholte Kleidung wird als Kleiderspende weitergegeben. Zudem werden 15 Prozent vom Verkaufserlös einbehalten, heißt es.