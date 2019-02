Jede Stimme zählt: Kinderhaus hofft auf Geld aus Sparkassen-Aktion

Das Kinderhaus Abenteuerland in Merklingen macht bei der Aktion „Sparkasse Ulm erfüllt Kinderwünsche“ mit. „Wir brauchen noch viele Menschen, die für uns abstimmen“, sagt Leiterin Melanie Müller. Das steckt dahinter: Mit jedem PS-Los der Sparkasse Ulm steigt laut dem Geldinstitut auch der „Soziale Zweckertrag“, der sozialen Einrichtungen zugute kommt. Mit diesem Zweckertrag sollen Anfang 2019 Kindergärten und Kindertagesstätten in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis unterstützt werden. Alle Bürger des Geschäftsgebietes sollen entscheiden, an wen das Spendengeld gehen soll.

50.000 Euro werden insgesamt vergeben

Insgesamt werden 50 000 Euro vergeben. Der Betrag wird zu gleichen Teilen, je 25 000 Euro, auf die Einzugsgebiete der Stadt Ulm und dem Alb-Donau-Kreis aufgeteilt. Für die unterschiedlichsten Kategorien, die sich auch nach der Anzahl der Kinder in den Einrichtungen richten, werden Gelder vergeben. Beim ersten Platz gibt es 5000 Euro, beim zweiten Platz winken 3500 Euro, beim dritten Platz 2000 Euro und beim vierten Platz 1500 Euro. Der fünfte Platz bekommt 500 Euro.

Die Einrichtungen selbst konnten sich bis Anfang Februar für die Teilnahme anmelden. Jede Stimme, die für den Kindergarten abgegeben werde, zähle. Möglich ist das Voting bis zum Freitag, 22. Februar.

Nestgruppe wünscht sich Kletterlandschaft

Das Kinderhaus in Merklingen hat einen ganz konkreten Wunsch, der mit einem solchen Fördergeld in Erfüllung gehen könnte. Die Nestgruppe des Kinderhauses Abenteuerland in Merklingen wünscht sich seit längerem eine Kletterlandschaft mit Rutsche für die ein- bis dreijährigen Kinder. Speziell die kleinen Kinder bräuchten Bewegung mehr denn je – vor allem auch in der Natur. Außerdem, so Müller, würden sie es lieben, zu klettern, zu rutschen und zu experimentieren. Deswegen hofft die Kinderhausleiterin, dass so viele Personen wie möglich für die Merklinger Einrichtung eine Stimme abgeben.

