Stuttgart 21: Jahrhundertprojekt Bahnhof Merklingen wartet auf Eröffnung

Nur noch wenige Tage, dann wird der Bahnhof Merklingen – Schwäbische Alb endlich in Betrieb gehen. Die Arbeiten in den Vorjahren waren umfangreich wie ein fotografischer Rückblick, der auf die bauliche Entstehungsgeschichte eingeht, zeigt.

Von Unterschriften und ersten Arbeiten

Von den ersten Untersuchungen vor Ort, der Vertragsunterzeichung, Spatenstich und Zwischenstandsbesuchen: Gut dokumentiert ist der Bau des Bahnhofs, rund um die Uhr bietet die Webcam der Deutschen Bahn Einblick in den Baufortschritt, und mehrmals bot sich die Gelegenheit für Politiker, Besucher und Presse, zu schauen, wie weit man nun bei Merkligen ist. Jetzt sind es nur noch wenige Tage, bis der Betrieb offiziell Fahrt aufnimmt. Anlass genug, den Blick auf die baulichen Anfänge zu werfen.

Immer wieder besichtigten interessierte Bürger und Politiker den Bahnhof, etwa im September 2021 als zur Begrüßung ein Regenbogen wartete. (Foto: cs/arc)

Mit einem großen Feierwochenende wird vom 9. bis 11. Dezember der Jahrhundertbahnhof für die Laichinger Alb und das Obere Filstal in Empfang und Betrieb genommen.

So ist die Fahrkartenkonstellation

Damit ist ein wichtiger Meilenstein im Bahnprojekt Stuttgart 21 erreicht. Der Alb-Donau-Kreis rückt dann näher an Ulm und Stuttgart heran. Aber nicht nur durch die kürzeren Fahrzeiten soll es für die Bewohner der Region interessant werden, auf den ÖPNV umzusteigen. Auch das einfache Tarifsystem mache das Zugfahren attraktiv, sind sich die Verantwortlichen bei „bwegt“ sicher und geben ein Beispiel: Für Fahrten im Alb-Donau-Kreis, etwa von Merklingen nach Ulm, gelten weiterhin die Tickets des Verkehrsverbundes DING.

Die Region und das Land lassen sich mit dem bwtarif günstig erkunden, dem einheitlichen Nahverkehrstarif für ganz Baden-Württemberg. Der bwtarif gelte für alle Fahrten im Regional- und Nahverkehr – also in allen Zügen außer denen des Fernverkehrs. Außerdem können S-Bahnen, Straßenbahnen und Busse im Start- und Zielgebiet einmalig genutzt werden. Voraussetzung: Die Fahrt führt aus dem Gebiet des DING hinaus und damit durch mindestens zwei Verkehrsverbünde.

Dabei würden Fahrgäste immer nur ein Ticket benötigen – egal, durch wie viele Verbünde sie reisen. Denn die Fahrt mit dem Bus zum Bahnhof und vom Zielbahnhof zum eigentlichen Ziel ist in den bwtarif-Tickets immer inklusive. So gehe es mit nur einem Ticket etwa von Laichingen bis in die Stuttgarter Stadtmitte.