Intensives Training trägt nun Früchte

Eine richtig gute Leistung zeigten die TVM-Tischtennismädchen bei der zweiten Ausgabe des Mädels-Perspektiv-Cups der Spin & Speed Turnierserie am 9. April in der Herrlinger Lindenhofhalle, zu der Wolfgang Laur, der Abteilungsleiter des TSV Herrlingen, eingeladen hatte. Dies bot für die Nachwuchsspielerinnen der umliegenden Vereine wieder einmal die Gelegenheit, dringend benötigte Spielpraxis zu sammeln, da der Tischtennisverband Baden-Württemberg (TTBW) die Rückrunde wegen der Corona-Pandemie komplett ausgesetzt hatte.

In die A-Klasse spielten alle, die zwischen 851 und 1100 Ranglistenpunkte (QTTR-Punkte) hatten, während in der B-Klasse diejenigen eingeteilt waren, die zwischen 0 und 850 Ranglistenpunkte aufweisen.

In beiden Spielklassen ging es bereits vom Start weg für alle richtig voll zur Sache. Um jeden einzelnen Punkt und Satz wurde aufopfernd gekämpft. Kein Spiel wurde vorzeitig verloren gegeben. Sofia Schneider (B-Klasse) und Mary-Rose Schneider (A-Klasse) vom TVM riefen dabei ihr volles Leistungsvermögen ab, spielten toll auf und gaben dabei auch ihrem Betreuer immer wieder wirklich großen Anlass zur Freude.

Beide Konkurrenzen waren richtig stark besetzt. Die Merklinger Mädchen hatten es mit ungeheuer spielstarken Gegnerinnen zu tun. So mussten sie ein ums andere Mal an ihre Grenze und auch darüber hinaus gehen. Umso mehr war dann die Freude über die tollen Leistungen und die schönen Platzierungen groß. Sofia Schneider (5:1) gelang in der B-Klasse ein unerwarteter 2. Platz hinter Nathalie Ertle (5:1) von der SG Nellingen. Dritte wurde Franziska Seybold (3:3) ebenfalls von der SG Nellingen. In der A-Klasse war Mary-Rose Schneider (1:5), trotz einer richtig starken spielerischen Leistung, mit ihrem 10. Platz nicht so ganz zufrieden. Konnte sich aber auch keinen Vorwurf machen, da eine bessere Platzierung dieses Mal lediglich durch viel Pech in den entscheidenden Schlüsselmomenten zu suchen war. Gegen Netzroller und Kantenbälle ist leider noch kein Kraut gewachsen. Hier belegte Viktoria Knelz vom TTC Ehingen (5:1) den 1. Platz vor Theresa Egle (4:2) vom SC Berg und Klara Dalheimer (4:2) ebenfalls vom SC Berg.

Am Samstag, den 23. April steigt die dritte Auflage des Mädels-Perspektiv-Cups in Herrlingen. Beginn ist wieder 9.30 Uhr.