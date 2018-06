Im Gottesdienst gibt es Bier vom Fass

Sichtlich angetrunkene Umzugsteilnehmer, die größere Mengen an Alkohol mit sich führen und spärliche oder unpassende Kleidung – alles Dinge, die die Schützendirektion und die Verantwortlichen der Jahrgängergruppen beim diesjährigen Jahrgängerumzug des Biberacher Schützenfests am 14. Juli nicht mehr erleben möchten. Nach Beschwerden über derartige Missstände in den vergangenen Jahren üben beide Seiten nun den Schulterschluss und appellieren an die Teilnehmer.