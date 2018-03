Im Backhaus wird gewaschen, geschnippelt und geschlemmt

Im Merklinger Backhaus macht sich am Samstagabend ein Duft von Rosmarinbraten breit. Gertrud Buck wirbelt durch die Küche. Bis ihre zwölf Teilnehmer am Kochkurs eintreffen, hat sie noch eine Menge vorzubereiten. Die Inhaberin von „Olivgrital“ in Merklingen hatte zum Kurs „Urlaubsküche – Kochen und Backen mit Olivenöl“ eingeladen. Vor 40 Jahren kam die gebürtige Seißerin nach Merklingen. Auf Öle kam sie, weil ihre Schwester nach Kreta zog. „Da gibt es tolles Olivenöl“, meint Buck und fügt an: „Mit Olivenöl wird viel Schindluder getrieben. Ich kenne meine Produzenten aber ganz genau. Qualität hat ihren Preis.“ Als Vertreterin von „Slow food Ulm“ stehe sie für gute, saubere und fair gehandelte Lebensmittel.

Nach und nach legt Gertrud Buck die Zutaten für das Menü bereit – unterteilt in Suppe, Hauptgericht und Nachtisch. Die Teilnehmer wählen selbst aus, was sie gerne in Angriff nehmen möchten. Auf der Speisekarte stehen zu Beginn ein alkoholfreier Sekt sowie Brot mit einem Aufstrich aus Bohnen, eine Karotten-Orangen-Ingwer-Suppe, der Rosmarinbraten, ein Ratatouille sowie ein Rote-Beete-Carpaccio. „Rote Beete habe ich gewählt, weil wir auch saisonal kochen wollen“, zeigt Buck auf und teilt dann die Teilnehmer in mehrere Gruppen ein.

Waschen, schnippeln, kneten, Rezept studieren und mischen: Im Merklinger Backhaus geht es hoch her. Manche Teilnehmer gehen ganz konzentriert ans Werk, andere wiederum unterhalten sich bei den Vorbereitungen. Wichtig sei jedoch, dass die Gemeinsamkeit im Vordergrund stehe. „Wir sind die ersten, die im neuen Backhaus kochen. Gebacken wurde in den Räumen aber nun schon öfters“, weiß Buck zu erzählen. Ihr Anliegen sei es, dass das Backhaus angenommen und zu einem Treffpunkt in der Gemeinde Merklingen werde.

Die Gemeinde hatte sich im Jahr 2016 zum Abriss des alten Gebäudes entschieden. Das Backhaus wurde 1971 an die Molkerei angebaut. Um die Tradition des Backens zu bewahren und auch in die Zukunft zu transferieren hat man sich für den Neubau entschieden. Gleichzeitig, so Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos), stärke das Backhaus in der Merklinger Ortsmitte das Gemeinschaftserlebnis von Kochen und Essen. So solle eine Begegnungsstätte für Vereine und Bürger im Herzen der Kommune entstehen. Brötchen herstellen, Nudlbacken, Weinprobierabend, Quiche oder Pizza: Im Programm 2018 sind noch einige Angebote vorgesehen.