Illegaler Bau sorgt für Ärger: Das droht jetzt dem Bauherr

Die Gemeinderatssitzung war eigentlich schon rum, da erregte ein Baugesuch im Süden von Merklingen nahe dem Gewann Knappenhalde noch einmal die Gemüter der Räte. „Ich fühle mich über den Tisch gezogen“, sagte zum Beispiel Gemeinderätin Marie-Luise Jakob. „Das geht so nicht. Da geht es ums Prinzip“, fügte Brigitte Burghardt hinzu.

Auch Bürgermeister Sven Kneipp war nicht wirklich vom dem „eigentlich illegalen“ Bau begeistert: „Wenn man schwarz baut, das ist passé nicht gut.“ Doch letztendlich winkte das Gremium das Vorhaben „zähneknirschend und mit Ärger im Bauch“ (Kneipp) durch – wenn auch knapp mit fünf Stimmen dafür, drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen.

Was war passiert? Der Bau eines 213 Quadratmeter großen Geräteschuppens mit offenem Pferdestall und Überdachung für Geräte, Heu und Stroh wurde erstmals im August 2011 beantragt und wurde nach einer Beratung im Merklinger Rat im September 2011 auch genehmigt.

In dem Schuppen im Merklingen werden Geräte, Heu und Stroh gelagert. (Foto: Kroha)

Im Frühjahr dieses Jahres stellte aber die Untere Baurechtsbehörde des Landratsamtes im Alb-Donau-Kreis fest, dass anders gebaut wurde als eigentlich genehmigt: Statt einer Fläche von 213 Quadratmetern hat der Schuppen nun eine Fläche von 703 Quadratmetern. Die ursprünglichen Maße von 20 Meter Länge und zehn Meter Breite hatten sich jeweils verdoppelt auf knapp 40 Meter Länge und 21 Meter Breite. Unterm Strich wurde die bebaute und überdachte Fläche um knapp 500 Quadratmeter größer – wenngleich die Nutzung aber laut Bürgermeister Kneipp die gleiche geblieben sei: Pferde, Heu, Stroh und Geräte erhalten dort Unterschlupf.

Jetzt will der Bauherr, dem seitens des Landratsamts wegen der veränderten Bauausführung ein Bußgeld im drei- bis vierstelligen Bereich droht, die geänderte Hütte nachgenehmigen lassen. Das sei rechtlich möglich, so Kneipp. Hätte es das erste Baugesuch nicht gegeben, sagte er am Dienstag im Rat, hätte er sich vermutlich auch „nichts dabei gedacht“. Für ihn stellte sich in Bezug auf das Einvernehmen der Gemeinde deshalb vor allem die Frage: Wie hätte sich der Rat damals entschieden, wenn die jetzt gebauten Maße bekannt gewesen wären?

„Das stört mich schon“

Ratsfrau Marie-Luise Jakob konnte darüber nicht ganz hinwegsehen. „Das stört mich schon“, sagte sie: „Jeder Normale macht einen Antrag und ich soll das im Nachhinein genehmigen. Das widerstrebt mir. Dann braucht es auch den Gemeinderat nicht.“ Ratsherr Markus Marth sprach sich hingegen offen für die Nachgenehmigung aus: „Die Pferde bereichern auch die Landschaft.“

Am Ende ereilte das Gremium sein Einvernehmen mit dem Baugesuch. Die endgültige (Nach-)Genehmigung stellt jedoch das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises aus. „Dafür ist das gemeindliche Einvernehmen eine wichtige Voraussetzung. Es fließt in die weitere Prüfung mit ein“, teilte Bernd Weltin, Sprecher des Landratsamtes, mit. Doch unter anderem auch die Landwirtschaftsbehörde sowie die Naturschutzbehörde werden in diese Einscheidung einbezogen. Zudem werden angrenzende Nachbarn über das Vorhaben benachrichtigt.

Bußgeld von bis zu 100 000 Euro

Unabhängig davon läuft ein Bußgeldverfahren gegen den Bauherr, der laut Weltin zu der Sache auch nochmals angehört wird. Fälle wie diese seien im Alb-Donau-Kreis nicht die Regel, es seien eher Einzelfälle. Laut der Landesbauordnung könne eine solche Ordnungswidrigkeit mit bis zu 100 000 Euro sanktioniert werden. „So viel wird es hier nicht sein“, sagt Weltin.

Der Bauherr will sich auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht dazu äußern. Dem Vernehmen nach sei der Bau, der erst im Mai dieses Jahres erfolgt sein soll, aber nicht böswillig geschehen. Bürgermeister Sven Kneip wies indes ausdrücklich darauf hin, dass der Fall „kein Freifahrtschein für andere“ ist: „Es gibt deutlich bessere Wege.“