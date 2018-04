Hundefreunde üben mit Welpen

Die Hundefreunde Merklingen bieten neue Kurse für Welpen, Mischlings- und Rassehunde an. Ein neuer Welpenkurs beginnt laut Mitteilung des Vereins am Samstag, 5. Mai. Los geht es um 10 Uhr auf dem Übungsgelände des Hundevereins. Der Übungsplatz befindet sich am Ortsausgang von Merklingen in Richtung der Reithalle. Alle Welpen ab der neunten Lebenswoche können am Kurs teilnehmen. Dieser beinhaltet zehn praktische Übungsstunden. Die weiteren Termine für diese Stunden werden laut Mitteilung beim ersten Treffen nach Absprache mit den Hundebesitzern festgelegt.

Voraussetzungen erfüllen

Voraussetzung für die Teilnahme am Kursangebot ist, dass der Welpe gesund, geimpft und entwurmt ist. Bei der ersten Welpenstunde sollte der Impfausweis mitgebracht werden. Vor der Trainingseinheit sollten die Tiere laut Mitteilung der Hundefreunde nicht gefüttert werden. Zu den einzelnen Übungsstunden ist für den Welpen außerdem ein Halsband beziehungsweise ein Geschirr sowie eine normale Leine – also keine so genannte Flexi-Leine – mitzubringen.

Ein weiteres Angebot des Vereins beginnt ebenfalls am Samstag, 5. Mai. Ein Kombikurs startet um 10.45 Uhr, ebenfalls auf dem Übungsgelände am Merklinger Ortsausgang in Richtung der Reithalle. In diesem Kurs geht es laut Mitteilung vor allem um den Gehorsam des Hundes aber auch „um viel Spiel und Spaß“. Es sind alle Tiere ab der 16. Lebenswoche willkommen. Auch dieses Angebot des Hundevereins beinhaltet insgesamt zehn Übungsstunden. Die Termine dafür werden nach Absprache mit den Hundehaltern festgelegt. Voraussetzung, um am Kombikurs für Mischlings- und Rassehunde teilzunehmen, sind ein gültiger Impfausweis und eine bestehende Hundehaftpflichtversicherung.

Zudem informieren die Hundefreunde Merklingen, dass das allgemeine Training immer mittwochs in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr sowie jeden Samstag von 15 bis 17 Uhr auf dem Hundeplatz stattfindet.