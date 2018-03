Heute steigt die Premiere in Merklingen

Heute ist es soweit: Die Mitglieder der Theatergruppe des TV Merklingen bringen das Stück „Love and Peace im Landratsamt“ von Andreas Wening in der Gemeindehalle auf die Bühne. Die Premiere beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist bereits eine Stunde zuvor. Die Halle ist bewirtet. Mit von der Partie sind zudem die Theater-Jugendgruppe und die Stadel-Band. Neben der Aufführung am heutigen Freitag, 2. März, wird das Stück noch am Samstag, 3. März, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 4. März, um 14 Uhr gezeigt. Karten gibt es bei Albernte, Bäckerei Scheiffele und Helga Baumann Poststelle in Merklingen sowie bei der Aegis Buchhandlung und aktiv financial services in Laichingen. Zudem stehen Tickets an der Abendkasse zur Verfügung.

Gestern Abend probten die Darsteller erstmals auch im Kostüm. Im Stück „Love and Peace im Landratsamt“ geht es um die Wiederwahl des Landrats Bernhard Oppenau, die eigentlich nur eine Formsache zu sein scheint. Doch dann taucht die in Amerika lebende „Kultfigur der Hippie-Szene“ Tamara Blomberg auf. Sie teilte einst das Bett und die Ideale mit dem damals jungen Oppenau und bringt den Alltag im Landratsamt mächtig durcheinander.

Flippig und agil stürmt sie das Landratsamt und bringt nicht nur das geruhsame Leben des Landrats, sondern auch das seiner burschikosen Sekretärin Elfriede, des wichtig tuenden Wahlhelfers Marcel und des treu ergebenen Bürgermeisters Rappel durcheinander. Dabei macht die überraschende Mitteilung, dass die mitgereiste Tochter Aurora die Tochter Oppenaus ist, die Sache nicht einfacher – wiederum jedoch ein gefundenes Fressen für die Oppositionsführerin Brustwickel-Schnödesenf, die den Journalisten Timo dann auch mit falschen Informationen versorgt. Foto: Scholz