Herrenloses Pferd mit Sattel gesehen – Polizei sucht mit Hubschrauber

Ein herrenloses Pferd mit Sattel ist am Mittwochvormittag bei Merklingen von Zeugen gesehen worden. Möglicherweise, so die Polizei, wurde der Reiter oder die Reiterin abgeworfen. Deshalb suchte die Polizei (Telefonnummer 0731/1880) zwischenzeit in diesem Bereich mit einem Hubschrauber. Auch der Reit- und Fahrverein Merklingen hilft bei der Suche.

Der Hubschrauber wurde mittlerweile vom Einsatz abgezogen, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Streifen würden die umliegenden Pferdeställe jedoch weiter überprüfen. Bislang verlief die Suche aber erfolglos.

Gesehen worden sei das Tier von einer Frau am A8-Parkplatz Albhöhe bei Widderstall. Der Polizei liegt kein Meldung vor, dass das Tier in der Zwischenzeit eingefangen wurde.

Eine Vermisstenanzeige oder ähnliches liege der Polizei aktuell nicht vor, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage: „Wir wissen aktuell nicht mehr.“ Unklar sei auch, ob tatsächlich jemand vom Pferd gefallen ist. Möglich sei beispielsweise, dass der Reiter abgestiegen und das Pferd im Anschluss abgehauen ist.

Reiter in der Region in Aufregung

Unter den Reitern rund um Merklingen herrscht derweil Aufregung, wie Sabrina Schrauf vom Reit- und Fahrverein Merklingen berichtet. Sie wollen unterstützen, telefonieren derzeit mit umliegenden Ställen. „Jeder kennt jeden unter den Reitern“, sagt Schrauf. In Merklingen fehlen keine Tiere, so auch nicht in Hohenstadt.

Dass das Pferd in Merklingen gesehen wurde, sei kein Indiz dafür, dass ein mögliches Unglück auch in der näheren Umgebung rund um Merklingen passiert sei. Pferde würden in Panik auch bis zu 60 Kilometer zurücklegen, so Schrauf.

Weitere Informationen folgen.