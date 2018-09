Helfer unterstützen mit 333 Stunden Eigenleistung Gemeindehaus-Renovierung

Wer durch Merklingen fährt, sieht momentan, dass viel gebaut wird. So auch am evangelischen Gemeindehaus. Pfarrer Cornelius Küttner zeigt sich stolz – Seit dem Baubeginn am 9. Juni dieses Jahres haben Gemeindemitglieder 333 ehrenamtliche Stunden geleistet. Etwa 85 freiwillige Helfer waren mit dabei. „Ohne das wäre es gar nicht möglich gewesen. Die Unterstützer haben uns Arbeit abgenommen, die uns sonst teuer gekommen wäre“, dankt Küttner. Eigenleistung zähle in dem Fall also sogar doppelt. Von Kindern bis Senioren: „Die Helfer haben sowohl ihre Zeit gespendet als auch Kosten dadurch eingespart“, merkt der Pfarrer an.

Letztlich gingen die Arbeiten von innen nach außen. Abbrucharbeiten wie den Fußboden, die Heizkörper, die Lampen und zuletzt auch ein sehr aufwendiges Vorhaben: Der Kamin musste abgebrochen werden. „Das war ein ziemlicher Aufwand“, weiß Küttner. Kirchgemeinderat Hans-Jürgen Bühler bestätigt das. „Es war anstrengend und auch nicht ganz ungefährlich, den Kamin abzutragen. Stein für Stein musste abgetragen werden und auch die Verblendung außen musste weg“, erzählt er. Er sei über eine besondere Hilfe froh.

In den frühen Morgenstunden wurde damit begonnen, den Kamin des Gemeindehauses zu bearbeiten. (Foto: Bühler)

„Zwei von uns Helfern arbeiten bei Lift2go aus Waiblingen. Das Unternehmen hat uns kostenlos den Hubsteiger zur Verfügung gestellt. Das wäre sonst auch noch mal teurer geworden“, sagt Bühler. Mit dem Hubsteiger wurde sich dann der Zugriff zum Kaminkopf verschafft. „Natürlich waren die Planungen vorher ganz wichtig. Jeder Handgriff sollte sitzen. Es war aber eine wirklich sehr erfolgreiche Aktion. Wir waren alle sehr zufrieden“, berichtet der Kirchengemeinderat. Jener Samstagseinsatz mit Kaminabbruch sei auch der längste Tag gewesen, bei dem Eigenleistung erbracht wurde. Jetzt müssen die Gewerke ran.

„Bisher läuft alles seinen Gang“

„Bisher läuft alles seinen Gang“, freut sich Pfarrer Cornelius Küttner. Die Rohbauarbeiten seien schon fast abgeschlossen. Dann kommen die wichtigen Gewerke wie Heizung, Lüftung und Sanitär. „Das ist ein großer Batzen“, so Küttner. Die Heizungs- und Sanitäranlagen werden erneuert. Die Elektroinstallationen ebenfalls. Für den oberen Gemeindesaal soll ein Aufzug installiert werden. So soll auch der wichtigen Barrierefreiheit nachgekommen werden. Zusätzlich wird ein zweiter Fluchtweg über eine Außentreppe geschaffen. 670 000 Euro sind laut Kostenrechnung des Architekten für die Gesamtmaßnahme vorgesehen – davon gehen Eigenleistungen aber noch ab.

Der Umbau des evangelischen Gemeindehauses in Merklingen sei unvermeidbar gewesen. „Die erste Notwendigkeit war die Barrierefreiheit“, erklärt der Pfarrer. Der obere Gemeindesaal war bisher nicht zugänglich, sollte aber dennoch genutzt werden. Hinzu komme ein Investitionsstau von 30 Jahren. Laut Küttner hätte „schon längst“ etwas passieren müssen, gerade auch mit Blick auf die Elektroinstallationen. Im Gebäude gab es beispielsweise noch Nachtöfen. Das alles sei nicht mehr auf dem Stand der Zeit. Dennoch gelte es, das Haus so gut wie möglich zu nutzen.

Dennoch sei es eine belastende Situation. Das Gemeindehaus ist so nah an die Kirche gebaut, dass es laut Küttner klar war, dieses zu erhalten. „Sonst hätte man es wahrscheinlich schon abgestoßen“, sagt er. Kirche als auch Gemeindehaus würden aber als untrennbares „Gesicht“ zu Merklingen gehören.

