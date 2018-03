Helfer stehen vor neuer Herausforderung

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Alb & Stauferland mit Sitz in Merklingen steht vor neuen Herausforderungen. Ab dem 1. Juli wird dieser expandieren und einen so genannten 24-Stunden-Rettungswagen im Bereich Göppingen einsetzen. „Wir wurden diesbezüglich vom Roten Kreuz angefragt“, erklärt Achim Dippold, der Geschäftsführer der ASB-Region Alb & Stauferland in Merklingen. Diese Veränderungen bewertet er als durchweg positiv. Doch es stehe mehr dahinter.

Der ASB in Merklingen ist seit Jahrzehnten in der originären Notfallrettung tätig und bietet den 24-Stunden-RTW an sieben Tagen an – also Hilfe rund um die Uhr. „Dazu bedarf es des notwendigen Personals mit der entsprechenden Qualifikation“, sagt Dippold. Ein Rettungsassistent und ein Sanitäter seien die RTW-Mindestbesatzung.

Den Assistenten werde es in dieser Weise bald nicht mehr geben. Es wird dann der Notfallsanitäter ausgebildet. „Diese Ausbildung dauert allerdings drei Jahre“, berichtet der Geschäftsführer. Dadurch entstehe auch Personalknappheit. „Die ganzen sozialen Bereiche suchen nach Personal“, weiß der 49-Jährige. Genau darin liege allerdings auch das Problem.

Zum 24-Stunden-RTW kommt noch das Noteinsatzfahrzeug (NEF) hinzu. „Wir stellen Fahrzeug, Fahrer und Ausrüstung“, so Dippold. Erst rücke der Rettungswagen (RTW), dann der Notarzt aus – in zwölf-Stunden-Schichten. „In unserem Bereich sind etwa 45 Mitarbeiter im Rettungsdienst beschäftigt. Dies entspricht rund 20 bis 25 Vollkräften“, zeigt der Geschäftsführer Zahlen auf. Hinzu kämen Ehrenamtliche. Während der ASB bereits im Rettungsbezirk Göppingen im Bereich des Krankentransportes tätig ist, soll ab Juli dann aufgestockt werden – und zwar am Standort Süßen. „Es ist die Vorhalteerweiterung im Landkreis Göppingen“, so der gebürtige Illertisser.

Neun Vollzeitmitarbeiter müssen eingestellt werden. Kinowerbung, Facebook, Internet: Deswegen trete der ASB derzeit auch verstärkt im Stellengesuch auf. Die Rettungswache wird gemeinsam mit dem DRK genutzt. „Aber wir werden dahingehend eigene Räumlichkeiten haben“, weiß Dippold. Einige Bewerbungen seien schon eingegangen und es wurden auch schon Zusagen getroffen. Die Zeit dränge.

„Wir freuen uns auf die Aufgaben. Es ist eine positive Herausforderung, gleichzeitig aber auch Anerkennung und Wertschätzung für unsere Arbeit“, sagt Dippold. Schließlich sei das Deutsche Rote Kreuz auf den ASB zugekommen. „Und wir unterstützen das Rote Kreuz gerne zum Wohle der Bevölkerung“, macht der Geschäftsführer deutlich und fügt an: „Wir haben sehr gutes Personal, qualitativ hochwertig.“ Deswegen ist sich der 49-Jährige sicher, den Aufgaben gewachsen zu sein. „Wir gehen davon aus, dass wir das schaffen“, so der Geschäftsführer, der diese Position seit 2015 inne hat. Der gelernte Bankkaufmann absolvierte einen Zivildienst beim ASB in Ulm. So sei er in den Sozialbereich „gestolpert“. Trotzdem sattelte er erst noch zum Betriebswirt auf, bevor er dann 1999 in die Verwaltung im sozialen Bereich wechselte. Seit 2013 ist er beim Arbeiter-Samariter-Bund. Sein Eintritt erfolgte in Karlsruhe. Für ein Jahr war er dann sowohl Geschäftsführer in Karlsruhe als auch in Merklingen. Seit 2016 kann er sich ganz auf den Merklinger Standort konzentrieren.

Achim Dippold schaut nach vorne. Das neue Angebot sehe er als Herausforderung, nicht als Problem an. Problematisch sei etwas ganz anderes und auch das würden die hiesigen Rettungskräfte erleben: „Die Gaffer sind überall ein Problem“, meint Dippold und sagt: „Es heißt auch nicht umsonst, dass eine Rettungsgasse Leben retten kann.“ Übergriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte seien hingegen noch nicht zum Problem geworden. „Die sind hier glücklicherweise kein Thema“, so Achim Dippold.